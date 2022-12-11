蔣萬安小內閣＋1！與侯友宜聯手　新北財政局長將任「北市秘書長」





▲蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長當選人蔣萬安將於12月25日就職，預計12日公布10名以內的小內閣部分名單，第一波聚焦工務體系，包括前高雄市副市長李四川出任北市副市長、現任都發局長黃一平轉任工務局長、新任民政局長為資深議員陳永德、新任環保局長則是前環保署水質保護處處長吳盛忠，另外值得一提的是，蔣萬安向新北市長侯友宜借將，現任新北市財政局長李泰興將出任台北市秘書長。

面對小內閣人選，蔣萬安陣營保密到家，蔣萬安11日表示，確定於12日公布第一波小內閣名單，仍低調不願回應各界傳出的名單人士，至今僅李四川擔任副市長獲證實；消息人士透露，12日公布的第一波小內閣名單不超過10人，且都是工務體系，除了李四川任副市長外，現任都發局長黃一平任蔣市府工務局長。

據了解，蔣萬安向新北市長侯友宜借將，找來新北現任財政局長李泰興擔任台北市秘書長一職。李泰興擁有豐富行政歷練，曾任行政院主計處副局長，也擔任過交通部主秘、會計長、參事、技監等。而雙北人才的交流，也符合蔣萬安與侯友宜共創雙北共贏的目標。

秘書長一職確定後，底下3名副秘書長是否會更動，也備受矚目。台北市目前現有3名副秘書長李德全、林育鴻、陳信良，但因台北市人口數不足250萬人，倘若動到副秘書長，只能從3名變成2名，且其中一名必須具事務官身份，另一名則可為政務官。

▼新北市財政局長李泰興將任蔣市府秘書長。（圖／翻攝自新北市財政局）