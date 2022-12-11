獨／蔣萬安明公布「工務小內閣」　現都發局長「轉任工務局長」

▲蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍台北市長當選人蔣萬安將於12月25日就職，小內閣名單受到外界高度關注，預計12日將先公佈10名以內的名單；據了解，該份名單將只有工務體系，且人數為10人以內，除了已獲蔣萬安證實的前高雄市副市長李四川擔任副市長外，外面不斷流傳的現任都發局長黃一平、工務局長林志峯都不會在原職位，其中黃任工務局長。

面對小內閣人選，蔣萬安陣營保密到家，使外界不斷揣測面臨無人可用困境；但蔣萬安11日表示，確定於12日公布第一波小內閣名單，仍低調不願回應各界傳出的名單人士，至今僅李四川擔任副市長獲證實。

消息人士透露，12日公布的第一波小內閣名單不超過10人，且都是工務體系，除了工務背景資深的李四川任副市長外，外界不斷討論的現任都發局長黃一平、工務局長林志峯，並不會留在原本職位上。

據了解，林志峯因為家庭因素，原本就打算2年後退休，而現任台北市長柯文哲已於今年10月，將林志峯從工務局長轉為代理局長兼參事，身份也從政務官轉為事務官，不受到柯市府卸任總辭影響。

▲台北市都發局長黃一平將轉為蔣市府的工務局長。（資料圖／記者李毓康攝）

至於黃一平部分，過去曾任台北市新工處長、台北市工務局副局長，主管新工處、大地處等業務，據了解花博新生園區、社子大橋、世大運林口選手村、主場館的台北田徑場工程都由其主政。

黃一平後來擔任台北市都發局主秘，退休後到台船環海風電公司籌備辦公室主任，2021年被現任副市長彭振聲延攬回鍋升為都發局長，但其背景一直都是工務局相關。消息人士證實，黃一平確定會任職蔣市府的工務局長。

而其餘人事，由本站日前爆出的媒體人羅旺哲確定擔任發言人，但並不會出現在12日第一波名單中；民政局長確定為資深市議員陳永德，環保局長也非爭議連連的劉銘龍，而是前環保署水質保護處長吳盛忠。

另外，盤點文教體系的觀傳局，據了解現任局長劉奕霆已在整理辦公室，加上10日民眾黨黨代表選舉時高票當選，不留任機率極高；教育局長曾燦金過去立場較為鮮明，2022九合一大選期間不斷請假，替前台北市副市長黃珊珊站台，未來將轉向協助民眾黨的角色。

而文化局部分，在前局長蔡宗雄轉為參事、赴新加坡進修後，文化局長缺額由在文化局服務近20年，且擔任過副局長的李麗珠接任，李麗珠目前尚無政黨，但據了解當初是柯文哲不斷拜託下才回任文化局，因此是否留任尚不明確。另一名過去也曾替黃珊珊助選的現任產發局長林崇傑，據了解因家庭因素確定不留任，但是否轉向民眾黨等尚不明。