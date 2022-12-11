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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳林奕華接北市另一副市長　蔣萬安徵詢多人意願「人選未確定」

▲▼ 國民黨立委林奕華 。（圖／林奕華辦公室提供）

▲國民黨立委、蔣萬安競選總幹事林奕華。（圖／林奕華辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長當選人蔣萬安將於12月25日就職，小內閣名單受到外界高度關注，蔣萬安團隊預計12日公布10名以內的工務體系小內閣名單，包括前台北市副市長李四川接副市長一職；而外傳立委林奕華可望出任蔣萬安另一名副手，消息人士表示，針對另一位副市長人選，蔣萬安徵詢過多人意願，最後是否由林奕華出線還未定案。

面對小內閣人選，蔣萬安陣營保密到家，外界不斷揣測是否尋人過程中有遇到困難；不過蔣萬安11日表示，確定於12日公布第一波小內閣名單，但仍低調不願回應各界傳出的名單人士。消息人士透露，12日公布的第一波小內閣名單不超過10人，且都是工務體系，除了工務背景資深的李四川任副市長外，外界不斷討論的現任都發局長黃一平將轉任工務局長。

據了解，明日小內閣名單只會公布李四川這一名副手，另一名副手尚未底定。面對外傳林奕華已應允接任另位副市長，且不排除於明年2月1日再宣布就職讓立委無需補選一事，消息人士表示，第二名副市長還在徵詢多人意願中，林奕華是否出任副市長一事並未底定。

▲▼蔣萬安陪同王鴻薇濱江市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

外界點名林奕華，主因是林為蔣萬安競選總幹事，選舉過程中大力協助蔣萬安，加上過去曾任台北市、新北市教育局長，屬於文教體系出身，而蔣萬安目前流出的小內閣名單中，皆未有文教體系人選。

以柯市府為例，由於過去台北市總人口數超過250萬人，因此可派任3名副市長，分別為工程背景相關的彭振聲，以及教育背景相關的蔡炳坤，另外則是柯文哲接班人、對府會關係熟稔的黃珊珊。

但因台北市總人口數已不足250萬人，因此蔣市府確定只能派任2名副市長，而工務背景的李四川獲得證實後，外界自然認為另一名副市長理應由文教體系出身才合適，並也能掌管文教相關局處。

但林奕華目前仍具立委身份，依照規定，立委一旦辭職，除非所遺任期不足1年，不然仍需進行補選，考量國民黨已有議員王鴻薇剛選上議員就接著參與立委補選，若此時林奕華棄職轉任市府首長，恐讓國民黨被貼上「落跑黨」標籤。

盤點文教體系的觀傳局，據了解現任局長劉奕霆已在整理辦公室，加上10日民眾黨黨代表選舉時高票當選，不留任機率極高；教育局長曾燦金過去立場較為鮮明，2022九合一大選期間不斷請假，替前台北市副市長黃珊珊站台，未來將轉向協助民眾黨的角色。

而文化局部分，在前局長蔡宗雄轉為參事、赴新加坡進修後，文化局長缺額由在文化局服務近20年，且擔任過副局長的李麗珠接任，但據了解當初是柯文哲不斷拜託下才回任文化局，因此是否留任尚不明確。另一名過去也曾替黃珊珊助選的現任產發局長林崇傑，據了解因家庭因素確定不留任，但是否轉向民眾黨服務尚不明。

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