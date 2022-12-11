她怨轉100圈「找不到衛生紙頭」　內行人獻計：嘗試切它中路

圖文／鏡週刊

外出到公共廁所的衛生紙大多是使用「捲筒式」，不過卻有網友在方便時，「轉100圈找不到衛生紙頭」，PO網抱怨後引起共鳴，掀起網友熱議。

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一名網友今（11日）臉書社團「爆怨公社」發文表示，「我就問…遇到這種你已經轉了一百圈了，還找不到衛生紙頭的時侯，你怎麼辦！？我是氣到拿自己包包裡的紙出來了。」

網友PO出公廁的捲筒衛生紙照片抱怨，貼文一曝光就掀起討論，不少網友認同「這種真的很難用」「我還以為只有我遇到，原來有人跟我一樣常常找不到」「我也滿討厭用捲筒的，有時候會拿不出衛生紙，可能是清潔人員開始的地方沒先撕」「這種應該要被淘汰」「這種的都很容易斷，然後就找不到頭了」。

也有熱心網友提供解法，「嘗試切它中路」「找不到頭，就製造頭」「中間開始撕開，就一下子找到頭了」「直接手撕一坨」「直接打開整捲拿下來找」；不過有人則指出「我很少用公廁的衛生紙，因為你會不知道上一個人是怎用那卷衛生紙，所以我包包都會放濕紙巾」「當你想到上一個人（可能幾十個人）跟你一樣摸了一百圈，你還想用嗎？」

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