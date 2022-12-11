圖文／鏡週刊

60歲的許姓男子，前年11月熱情邀約徒步環島旅行的C姓年輕人，到他家過夜，可省旅宿費，卻又藉口家裡只有一張床，讓C男與他同床共寢，但半夜他伸出狼爪，摸C男下體，被害人一早離去，立刻報警，苗栗地院法官審理時，許翁辯稱是異性戀，否認猥褻C男，但其說詞不被採信，法官判他「乘機猥褻罪」10個月徒刑。

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判決書指出，C男是在去年11月，徒步環島旅行，行經苗栗通霄台一線時，與許翁認識，許熱情邀約C男到他家過夜，可省住宿費，C男以為碰到好人，跟著回家，沒想到晚上洗好澡，準備睡覺時，許翁說，家裡只有一張床，要他同榻共眠。

C男不知怎麼拒絕，睡覺時把身體縮在牆邊，沒想到許翁卻靠近他，要抱他，C表示：「我不喜歡」，但許翁還是不斷進逼，伸手環抱背對他的小鮮肉，並說：「我很孤單，你來我很開心，抱一下沒關係」。

C男堅拒，許翁才罷手。涉世未深的小鮮肉只能裝睡，但半夜許翁先試探性的隔著褲子摸他下體，接著將狼爪深入內褲裡，甚至還抓C男的手摸自己陰莖。C男告訴法官，當時他腦筋一片空白，趁許翁暫停動作時，起身上廁所，然後透過通訊軟體聯繫朋友，而許翁見小鮮肉不願回房，訕訕跑到房外，睡客廳裡。

這一夜，C男緊鎖房門，才沒遭進一步性侵，隔天清晨起床，他要離去時，許翁還想抱他，被推拒，不甘受辱的小鮮肉離開該處，立刻前往報警，案經苗栗地院審理時，許翁的辯護人聲稱，被告是異性戀，且已經娶妻，不會對C男產生欲念，而且許翁年邁體衰，C男卻是28歲、有能力徒步環島的壯男，若遭猥褻，可以輕易反抗，怎會讓一個老頭撫摸他性器官一、兩個小時。

辯護人強調，全案只有C男單方面指控，無其他佐證，而被告基於好意收留，卻恐遭牢獄之災，加上許翁無任何前科記錄，他主張基於無罪推定與罪疑惟輕的原則，請法官諭知被告無罪。

但許翁「異性戀」的辯解之詞，遭法官打臉。法官調查，許男雖娶越南籍妻子，但妻在越南，沒有來台生活過，且不能以許已經娶妻，是異性戀，就認為他不可能猥褻同性小鮮肉，此外，C與許男無冤無仇，不必冒名節損害、誣告之險提告，加上他對受害情節描述詳細確實，也有與友人的LINE通訊內容佐證，法官不採信許翁辯詞，判他「乘機猥褻罪」十個月徒刑，全案可上訴。

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