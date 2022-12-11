色房東假熱心「幫女房客拔罐」　灌酒醉後性侵遭聲押獲准

圖文／鏡週刊

高雄蔡姓包租公長期騷擾女房客，還藉口要幫另名女房客拔罐，邀入房內灌醉對方性侵。他落網後辯稱對方是想答謝才發生關係，高雄地檢署認為他犯嫌重大且有再犯之虞，今天聲押獲准。

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高雄地檢署表示，51歲蔡男將三民區住處分成多間套房出租度日，他本人則住在其中一間套房。去年7月至11月，有一名女房客被他性騷擾3次，今年5月21日上午他又向一名女房客自稱很會拔罐，邀請女方到房間體驗，並拿出威士忌共飲藉口可以放鬆，結果女子不勝酒力隨即醉倒。

女房客酒醒後，不僅發現自己衣衫不整躺在蔡男床上，轉頭還看到全裸的蔡男，因此驚覺遭性侵，馬上奪門而出報警。警方獲報隨即持拘票前往蔡男住處逮人。

蔡男落網後，辯稱當時忘記搖醒女方經過同意就發生性行為，且女方只喝20cc威士忌，應不至於酒醉，若是疲累也應回房睡覺。但因女生睡在他的床上，他覺得對方是想要獻身答謝，「抱著睡覺才不會給鬼壓」等語。

檢方查出，蔡男不只有恐嚇、傷害、妨害名譽、妨害自由、毀損等前科，更曾在5月11日涉性騷一名許姓女房客，甚至還按密碼鎖闖入對方房間內理論。加上他對案情避重就輕，檢方認定他犯罪嫌疑重大且有再犯之虞，今天複訊後聲押獲准。

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