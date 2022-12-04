妻外公過世奔喪…婆婆情勒「端午陰氣重」　擋兒失敗嗆：入贅算了

▲華人社會中，婆媳衝突是許多人會很苦惱的問題。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

在華人社會中，婆媳因為世代、觀念的差異，不少思想太過傳統的婆婆，很容易跟媳婦結下樑子，彼此互看不合。一名人妻就在臉書社團分享自家婆婆超誇張的「雙標」行徑，面對媳婦自己的外公過世，竟自己找不合理的理由，對兒子情緒勒索，要兒子別跟媳婦一同回去上香奔喪，而兒子不願配合，還回嗆：「乾脆去入贅算了」。

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一名人妻在「毒菇九賤婆媳討論區」中提到，之前她外公過世時，先生跟她一同回老家去祭拜上香，剛好前往的當天是端午節，結果先生的媽媽知道後，就在那邊跟鄰居討論媳婦外公過世的事情，還打電話給自己的兒子情緒勒索，說什麼「端午節當天陰氣很重」，要兒子別跟去老婆的家祭拜，先回家拜祖先。

人妻表示，後來她的先生不肯，認為自己必須優先陪同老婆返回老家祭拜已逝的外公，結果卻惹來自己的媽媽痛罵，「你都聽老婆的就好，乾脆去入贅算了」。人妻痛批，現在都什麼年代了，還看什麼農民曆，「是沒聽過死者為大嗎？那是不是以後你走了，我也跟你孫子這麼說，真的是頭殼進水了嗎？」

網友們看到這麼奇葩的婆婆行徑，紛紛回應，「端午節是陽氣最重的一天，幾乎很多人都知道，就只有你婆婆為了要為難人能找出這種怪怪的理由，真是奇葩」、「妳婆婆的心才陰！拿把椅子，讓她在大太陽下，曬一天看看她還陰不陰？」

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