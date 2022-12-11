警用特種車對決小轎車　只是小擦撞…車身鈑金「整面凹陷」

圖文／鏡週刊

警政署保一總隊一輛警用特種車，日前由警員駕駛從隊部開出，行經北投區石牌路一帶時，因車流量大，不慎擦撞一部Toyota轎車，特種車只有輕微磨損，但Toyota轎車車身鈑金整面凹陷，所幸沒有造成人員傷亡，雙方已達成和解。

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保一總隊葉姓警員（50歲）日前駕駛警用特種車，沿石牌路一段西往東方向行駛，但他為了閃避轉彎車，沒注意右側車道還有車輛靠近，導致右前車頭擦撞張女（44歲）駕駛的Toyota轎車，造成轎車左側車身挨撞凹陷。

車禍一度造成石牌路堵塞，轄區警方獲報前往處理，並協助交通疏導，經查，雙方均未酒駕，已達成和解。

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