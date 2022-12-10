南韓對外出口「連續2年」刷新最高紀錄　估今年破6800億美元

▲南韓今年度出口貿易額已突破去年紀錄，預估將達6800億美元。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓經濟貿易穩了嗎？南韓產業通商資源部今（10）日指出，截至上午7時，南韓今年度的累積出口貿易額已經超越去年的6444億美元，連續2年刷新史上最高紀錄，預估今年度的累積出口貿易額將會達到6800億美元。

根據《韓聯社》，南韓產業通商部10日發佈這項「好消息」，表示從今年1月起至今年12月10日，344天的累積出口貿易額已經超越去年度的6444億美元，其成績與去年同期相比更成長了6.8%，若至今年底結束可望超越6800億美元。

南韓政府統計指出，南韓2021年累積出口貿易額達到6444億美元，刷新2018年6049億美元的最高紀錄。

不過報導也警告，南韓經濟前景並不樂觀。因為若以月份來計算，最近2個月的出口貿易額已經連續呈現負成長，顯示出口引擎正逐漸失去動力，例如今年10月的出口額比去年同期還減少5.7%，為自從2020年10月以後時隔2年再度呈現負成長，至於今年11月則比去年同期減少14.0%。

報導分析，南韓之所以連續2個月出口呈現負成長，恐怕得歸因於半導體、石化工業、鋼鐵等主要產業的出口從今年下半季起呈現明顯的減少趨勢，尤其在出口占有相當大比重的半導體出口從今年8月後已經連續4個月呈現衰退趨勢。

此外，南韓對中國貿易成績從今年5月出現時隔28年的貿易逆差，且貿易赤字持續擴大，這主要是歸因半導體、一般機械、石油化學等多數品項在出口中國上與去年相比呈現衰退的現象。

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