蘇貞昌約見「接班隊」？　他曝1關鍵：洗臉賴清德

▲賴清德、蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者李密／台北報導

日前傳出行政院長蘇貞昌接見前桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安等人，引外界猜測與徵詢入閣事宜有關。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉昨（9）日分析，蘇貞昌約見兩人用意在於「洗臉賴清德」，若賴想讓潘擔任民進黨秘書長，蘇貞昌就讓他去當部長；若賴想讓鄭支持2024總統大選，蘇貞昌就讓他當副閣揆，「目的就是要破賴清德2024的局。」

▲吳子嘉。（資料照／記者呂佳賢攝）



日前傳出蘇貞昌接見鄭文燦、潘孟安等人討論入閣事宜，鄭文燦受訪時表示未討論人事問題，潘孟安則說「卸任後先休息，回家種田」。對此，吳子嘉在《關鍵時刻》節目中分析，這次九合一大選後卸任的首長，並非只有鄭文燦、潘孟安這兩位，為何蘇貞昌不約見林智堅或林右昌？



吳子嘉說，蘇貞昌約見兩人的目的，就是破賴清德2024的局。若賴清德想讓潘孟安擔任民進黨秘書長，蘇貞昌就要讓他去當部長；若賴清德想讓鄭文燦支持自己2024總統大選，蘇貞昌就讓他當副閣揆。

吳子嘉認為，蘇貞昌非常針對性地在修理賴清德，明明有別人可以接見，為何偏偏接見這兩人？他表示，蘇貞昌的舉動就是衝著賴清德而來，要搶賴清德的新聞，洗臉賴清德。