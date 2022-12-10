陸禁台灣水產！　朱立倫要蔡英文、蘇貞昌負責：不要只會批判對岸

▲對於大陸禁我國水產，國民黨主席朱立倫要求蔡英文、蘇貞昌負責。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大陸今年中禁止台灣石斑魚進口後，農委會推「班班吃石斑」計畫後，養殖業者仍苦不堪言，而大陸有關部門8日再暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品，引發台灣政壇關注。國民黨主席朱立倫今（10）日表示，執政黨不能除了批判對岸，拿不出任何辦法，甚至讓小問題變成大問題，請蔡英文總統與行政院長蘇貞昌負起責任、拿出具體解方。

朱立倫直言，昨日中國大陸宣布禁止台灣水產加工品入關，引起各方關注與擔憂，而今年年中以來已累積2100多項各類食品遭暫停進口，對台灣廠商、基層農漁民及員工有很大影響，國民黨多次呼籲政府，應該妥善處理兩岸互動，要站在人民的立場，用盡各種努力保障人民的權益，而不是因為政治因素忽略人民的權益，而讓更多台灣水果、農漁產品受到「池魚之殃」。

朱立倫說，面對同樣問題重複發生，執政黨每每提出緩不濟急、治標不治本的方案，廠商及基層農漁民早已怨聲載道，更是損失慘重。為什麼其他國家的政府面對同樣問題，早就啟動完整方案協助輔導農漁民、廠商來過關，「民進黨政府卻做不到？」

朱立倫喊話民進黨不能除了批判對岸，拿不出任何辦法，甚至讓小問題變成大問題，請蔡英文與蘇貞昌負起責任、拿出具體解方，「我也已經請國民黨立法院黨團、國民黨執政縣市區域治理平台的縣市長們，積極協助農漁民及廠商渡過難關。」

最後，朱立倫呼籲大陸當局，兩岸民間往來不應受政治因素干擾，農漁民權益更不應該做政治的犧牲品，「政府永遠要站在人民這邊來看待問題、解決問題。不然，最後犧牲的還是人民的權益。」