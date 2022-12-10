友台使節造訪台南　黃偉哲盼大家續與台灣站在一起

▲台南市長黃偉哲出席中華民國國民外交協會台南市會舉辦的感恩活動，向捐贈我國Covid-19肺炎疫苗國家的使節們致上由衷謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

友台使節造訪台南，市長黃偉哲10日出席中華民國國民外交協會台南市會舉辦的感恩活動，向捐贈我國Covid-19肺炎疫苗國家的使節們致上由衷謝意。

出席本活動的友台使節包括：美國在台協會高雄分處黃東偉處長、日本台灣交流協會高雄事務所小野一彥所長，以及波蘭臺北辦事處Lukasz Weremiuk副處長。

黃偉哲感謝國民外交協會台南市會舉辦這項有意義的活動，並感謝在疫情期間捐助疫苗的國家，以實際行動力挺台灣，與台灣站在一起。黃偉哲也向會場來賓介紹台南具有深厚文化底蘊，也希望越來越多人能在台南定居，更期盼每個人在疫情後都能擁有好的生活。此外，他也感謝國民外交協會台南市會長期耕耘國民外交，尤其台南有許多姐妹市與友好城市，盼藉由頻繁的民間交流，跟這些城市維繫友誼。

美國在台協會高雄分處黃東偉處長，盛讚台南是個以文化教育聞名的古都，隨著台南即將迎向4百年，正把握全球現代化及高科技轉型的機會，但不變的是每次來到台南都能感受到友誼與熱情。他也表示有幸能在10月見證台南與紐澳良締盟，更感謝此次有機會能欣賞台南這座美麗的城市。

日本台灣交流協會高雄事務所小野一彥所長表示，這1年多來台灣朋友透過各種方式感謝日本捐贈疫苗，讓他非常感動，而台日在面對地震等災害時，彼此扶持關懷、展現友誼，就是因為台日擁有自由民主法治的共同價值，是彼此信賴夥伴，期待每個人都能為日台友好盡一份心力。

波蘭台北辦事處Lukasz Weremiuk副處長則表示，在幾個小時內已能充分感受台南的美麗，而相信台灣跟波蘭的密切合作，將可以面對未來的挑戰與困難。

為表熱忱歡迎，黃偉哲特安排台南市交響樂團至會場演奏，並請解說人員協助導覽，更將招待訪賓品嚐台南特色料理，期盼外賓能充分體驗台南的美好。