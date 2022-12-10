召開黨部主委檢討會　鄭文燦：徹底反省才有再生、再起的機會

▲面對民進黨敗選，桃園市長鄭文燦今（10）日表示，只有經過徹底反省，才會有再生、再起的機會。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一大選後民進黨慘敗，桃園市長鄭文燦今（10）日受訪時指出，面對敗選是需要整體全面檢討，只有勇敢去面對敗選原因、誠實地去面對所犯的錯誤，才能讓這個政黨產生自我改正力量，「只有經過徹底反省，才會有再生、再起的機會，我想這是最關鍵的。」

鄭文燦今天出席位於龍潭區的「臺灣客家茶文化館」開幕營運典禮，會後受訪時被問到，之前與蘇貞昌院長會面過程中，是否有徵詢接任行政院副院長這部分？鄭文燦表示，沒有，我們討論的是整個選舉的看法，包括地方建設、中央建設如何做到貼心、如何做到振興、如何讓民眾有感，主要是討論這些問題，沒有討論人事問題。

台北市議員王世堅最近常說，蘇院長需為敗選下台負責？鄭文燦認為，我想敗選是需要整體全面的檢討，我昨天有開了黨部主委檢討會，幾乎都全員到齊，大家把整個敗選的在地方上、在第一線感受到各種問題，都做了很徹底檢討，我們會陸續的把每場檢討報告很徹底的完成與找出原因，只有勇敢的去面對敗選原因，誠實的去面對自己所犯的錯誤，讓這個政黨產生自我改正的力量，才有真正的所謂的韌性或復原力，民進黨是個耕植於台灣土地的政黨，他的生命來自人民的支持，只有經過徹底反省，才會有再生、再起的機會，這是最關鍵的。

桃園市長8年任期即將卸任，有沒有下一步的規劃？鄭文燦說，現在希望把8年的工作每天認真打拼延續到最後一天，這是我工作的精神，希望這八年奠定桃園為來更好發展的基礎，也祝福張善政市長能夠接續我的市政建設，能夠符合市民的期待，身為桃園人，愛桃園、挺桃園是我的DNA，這點是不會改變的。

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