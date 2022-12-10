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桃園「恐怖兔窩」屎尿滿屋臭翻天！　動保處出手...強制帶走80兔子

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉成恐怖兔窩，屋內兔子隨意跑動，桃園市動保處等單位昨（9）日會勘，現場髒亂充斥惡臭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉成恐怖兔窩，屋內兔子隨意跑動，桃園市動保處等單位昨（9）日會勘，現場髒亂充斥惡臭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區某處公寓因屋主飼養大小兔子成為「恐怖兔窩」，鄰居不堪環境髒亂惡臭向市府檢舉，桃園市動保處等單位昨（9）日會同里長到場會勘，發現柯姓屋主因中風，無力照顧屋內近80隻兔子，導致屋內環境髒亂且惡臭難聞。動保處人員會勘後隨即進行強制收容作業，將屋內近80隻兔子以紙箱完成強制收容，下周則協調環保局、社會局人員將柯姓飼主送醫關懷治療並協助清理公寓。

桃園市平鎮區61歲柯姓屋主在金陵里某處公寓3樓獨居，里長莊育勝指出，柯男2年前在家中飼養上百隻兔子，結果卻釀成屋內環境髒亂不勘，鄰居難以忍受惡臭髒亂向桃園市政府動物保護處檢舉，後來透過市府社會局、衛生局、環保局等單位協助，將兔子送往合法地點收留，也將柯男住家清理乾淨。

但柯卻偷偷保留幾隻兔子，不料後來又繁殖成目前近80隻大小兔子，由於柯男因中風等身體因素無法照顧兔群與清理環境，里民再度向市府動保處檢舉。

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉成恐怖兔窩，屋內兔子隨意跑動，桃園市動保處等單位昨（9）日會勘後將兔子裝箱進行強制收容作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉成恐怖兔窩，屋內兔子隨意跑動，桃園市動保處等單位昨（9）日會勘後將兔子裝箱進行強制收容作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市動保處處長王得吉表示，昨天派員會同里長進入公寓勘查後，因柯姓飼主為獨居人士且領有身障手冊，經評估後於已會同里長、社會局、警察局、衛生局與環保局等單位現會勘。2.現場約有近80隻兔子，儘管兔子健康狀況無虞，但因環境極其髒亂且充斥惡臭，評估後已於昨日下傍晚前完成強制收容作業，現場兔子都已裝箱送至妥適地點收容。

▲桃園市動保處人員昨天會勘後將兔子裝箱強制收容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市動保處人員昨天會勘後將兔子裝箱強制收容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王得吉強調，本案後續將由各社會、環保等單位依權責給予飼主適當醫療、協助清理或訪視關懷，下週將派員二度進入公寓內部協助清理環境，並清查是否有漏網之兔。

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