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桃園驚見「恐怖兔窩」80兔亂竄　飼主中風難照顧...滿屋糞便臭翻天

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉成恐怖兔窩，屋內大小兔子恣意跑動，髒亂不堪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉成恐怖兔窩，屋內大小兔子恣意跑動，髒亂不堪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區一處公寓遭檢舉成「恐怖兔窩」，鄰居不勘環境髒亂產生惡臭，桃園市動保處今（9）日到場會勘，發現柯姓屋主因本身中風因素無力照顧屋內逾80兔子，導致兔子成群屋內、陽台跑動，因無人清理環境，屋內兔糞、果菜遍布且惡臭難聞。桃園市動保處指出，經勘查後敲定下周將屋內兔子送往牧場或學校等合法場所，同時協調環保局協助清理現場，柯姓屋主則請衛生、社會局協助送醫治療。

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉成恐怖兔窩，連陽台都成為兔子活動場所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉成恐怖兔窩，連陽台都成為兔子活動場所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市平鎮區61歲柯姓屋主在金陵里某處公寓獨居，里長莊育勝說，柯男2年前在家中飼養上百隻兔子，當時釀成周圍環境髒亂不勘，鄰居無法忍受惡臭髒亂向桃園市政府動物保護處檢舉，後來透過市府社會局、衛生局、環保局等單位協助，將兔子送往合法地點收留，也將柯男住家清理乾淨。

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉，屋內儼然成為兔子窩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉，屋內儼然成為兔子窩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但後來，柯男偷偷留下幾隻兔子，這兩年又繁殖大批兔子，莊育勝認為，柯男雖很有愛心，但他自己身體不好，不但無法照顧兔子，屋內環境更無力清理，製造髒亂也再度成為鄰居困擾，原本公寓卻變成「恐怖兔窩」，他經過多次與柯男溝通，才同意讓動保處人員到場會勘。

動保處人員進入柯男屋內，發現大批兔子成群結隊在屋內各角落，兔子雖無攻擊性，但地板上、廚房與房間內到場堆積厚厚一層汙泥與蔬菜泥堆，客廳還有一張床墊，兔子也視為活動空間不斷進出跳上跳下，掛在牆上衣服結滿蜘蛛網。

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉，屋內儼然成為恐怖兔窩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區金陵里某公寓3樓遭檢舉，屋內儼然成為恐怖兔窩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

柯男則透露，在此處住了約30年以上，原先一家4口，但太太多年前因癌症過世，2個小孩長大後也搬到中南部，家中僅剩他獨居。幾年前看到別人養兔子覺得非常可愛，帶了2隻回家養飼養以陪伴自己，但原本僅2隻，但兔子越生越多，他就越養越多，後來因中風無法工作，每月就靠勞保給付8368元，幾乎全數作為兔子飼料與蔬菜用，自己則很省幾乎三餐都吃泡麵。

桃園動保處人員表示，2年前接獲陳情後曾到場帶走164隻兔子，今天初步勘查後，屋內超過逾80隻兔子，預計下周將把兔子送往桃市學校、牧場等合法場所收留，同時將協調環保局協助清理垃圾；柯男部分則由衛生局、社會局派員協助就醫。

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