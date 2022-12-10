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起訴南韓前朝高官！公務員遭「槍殺焚屍」案延燒　涉帶頭隱瞞真相

▲▼南韓前青瓦台國家安保室長徐薰2日前往首爾市瑞草區首爾中央地方法院出席羈押前審訊。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓前青瓦台國家安保室長徐薰2日前往首爾市瑞草區首爾中央地方法院出席羈押前審訊。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部47歲公務員李大俊（이대준，音譯）曾於2020年9月慘遭北韓（朝鮮）遠距槍殺焚屍，時任國防部長徐旭、海洋廳長金洪熙在報告中指出李大俊因積欠3億韓元賭債才打算投誠北韓。檢方曾於10月底裁定羈押徐、金兩人。如今，檢方羈押起訴當時的國家安保室長徐薰、金洪熙，原因是隱瞞且捏造事實真相。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，首爾中央地方檢察廳公共搜查1部昨（9）日以濫用職權暨妨害行使權利、偽造文書等嫌疑羈押起訴文在寅政府時期的青瓦台國家安保室長徐薰，至於11月在被羈押調查後釋放的海洋廳長金洪熙則以上述罪嫌以及名譽毀損（誹謗）、誹謗死者等罪嫌予以不羈押起訴。

徐薰、金洪熙為「西海（黃海）公務員慘遭北韓槍殺」此一事件中首度被檢方起訴的官員。

▲▼今年9月南韓一名海洋水產部公務員游入北韓海域，使北韓膽顫心驚、將之槍殺。（圖／達志影像）

▲2020年9月南韓一名海洋水產部公務員游入北韓海域，最後慘遭北韓軍方槍殺焚屍。（示意圖／達志影像）

報導指出，檢方認為徐薰涉嫌在2020年9月22日接獲公務員李大俊慘遭北韓軍槍殺身亡的情報後，為了逃避輿論責難，竟然於隔日凌晨1時召開相關長官會議時，向聯合參謀本部等軍方高層以及海洋廳長金洪熙下達「維持保安」的指令，全面向外界隱瞞李大俊慘遭北韓槍殺之事。

在李大俊慘遭北韓槍殺身亡的消息被隱瞞的狀況下，徐薰竟涉嫌命令海洋警察廳向外界發佈造假的新聞稿，表示正在積極搜救失蹤的李大俊；該年9至10月，為了讓政府部門的說法達成一致，還以「投誠北韓」的方向捏造資料，並將資料傳送給駐外公館、相關政府部門。

檢方認為，直到李大俊被北韓槍殺的消息被新聞媒體報導後，政府試圖隱瞞真相的行徑才被迫（非自發性）中斷，尤其是對外隱瞞真相的行徑（即政府所指的保安事故）失敗後，政府更以李大俊「投誠北韓」的基調做為應對該起事件的方向，其中徐薰主導一切的決定。

至於金洪熙則涉嫌隱瞞相關證據，在政府接獲李大俊慘遭北韓槍殺身亡的消息後，更於2020年9月23日發佈捏造的新聞稿，表示已在李大俊失蹤的狀態下展開搜救中，此罪嫌構成對死者的名譽毀損（毀謗）。

▼南韓前國防部長徐旭10月21日前往首爾中央法院接受羈押審查。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓前國防部長徐旭21日前往首爾中央法院接受羈押審查。（圖／達志影像／newscom）

▲▼李萊晉21日在首爾中央地方法院舉行記者會，要求羈押前國防部長徐旭等人。（圖／達志影像／newscom）

▲李大俊的胞兄李萊晉（左）10月21日要求羈押前國防部長徐旭等人。（圖／達志影像／newscom）

另外，檢方還未決定如何處分前國防部長徐旭。徐旭涉嫌2020年9月23日（李大俊死後隔天）下達指令刪除軍事統和情報處理系統（MIMS）內多達60筆資料，內容多半是軍方當時的監聽內容或機密報告，同一時間國家情報院也無端刪除46筆監聽報告。

徐旭曾於10月底被裁定羈押、11月羈押期間結束後獲釋。

►南韓前防長慘遭羈押！疑「捏造證據」　公務員遭北韓槍殺案陷疑雲
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