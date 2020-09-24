快訊／南韓國防部證實：公務員跳海「遭北韓槍殺火葬」　青瓦台繃緊神經

▲南韓一名公務員搭乘漁業指導船，卻在北方交界線上離奇失蹤。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名47歲的公務員21日在搭乘海洋水產部的漁業指導船執行公務時，疑似在距北方界線（NLL）南端10公里的小延坪島附近跳海，在北韓海域漂流40多個小時，卻遭到北韓警務人員以防疫為由開槍射殺、火葬。南韓國防部於今（24）日上午11時（當地時間）召開記者會證實該項消息，強力譴責北韓的暴行，呼籲北韓給出合理的解釋；而青瓦臺也於稍早緊急召開國家安全會議。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓國防部發表聲明，「根據我軍分析來自各方的線報，已證實北韓槍殺、並燒毀漂流至北韓海域的我國公民與其屍體。在此我方強力譴責北韓的暴行，且北韓必須提出合理的解釋、並懲處相關人員。」

南韓國防部聯合參謀本部作戰本部長安英鎬（안영호，音譯）補充，「北韓必須承擔所有一切責任。」

對此，南韓總統府青瓦台也繃緊神經，預計於稍後中午12時（當地時間）緊急召開國家安全保障會議（NSC），討論相關事宜。

南韓國防部說明，該名公務員在墜海時有穿救生衣，研判早已計畫跳海後透過海流投向北韓的可能；而北韓人員在發現該名來自南韓的公務員後，以防堵新冠肺炎（COVID-19）入侵為由開槍射殺，之後在海上潑灑汽油至屍體，放火燒了。

據悉，失蹤者身分為隸屬於全羅南道木浦市西海漁業指導管理團、47歲的海洋水產書記官A某（8級公務員），失蹤當日正搭乘漁業指導船執行任務。船上其他成員21日上午11時30分時便開始不見A某蹤跡，於是在船上與鄰近海域展開搜尋，卻只在船上發現A某留下的鞋子。

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