美日韓31國發表聯合聲明　呼籲聯合國安理會重視「北韓人權」議題

▲北韓民眾12月在平壤普通江區上散步。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國、南韓、日本等31國於當地時間9日針對北韓（朝鮮）人權議題召開聯合國安理會閉門會議，會後由美國駐聯代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）朗讀聯合聲明。她表示，北韓為全球侵害人權最為嚴重的國家之一，高達10萬人被關押在政治犯收容所，且為了謀取發展核武的資金而剝削居民。她呼籲，平壤當局應釋放鄰國俘虜。

根據《韓聯社》，包括美國、南韓、日本在內的31國駐聯代表在參加聯合國閉門會議前，曾在簡略會談上公開呼籲，聯合國安理會應公開且積極正視北韓人權議題，之後由格林菲爾德代為宣讀聯合聲明，內容談到平壤當局將10萬名以上民眾關押在政治犯收容所實施嚴厲拷問、強制奴役勞動、即刻處刑等。

內容還強調，聯合國北韓人權調查委員會曾於2014年將北韓侵害人權的行為，定義為「反人道的犯罪行為」，包括一般居民的言論自由等基本權利受到限縮，尤其是兒童、女性、身障人士等弱勢階層民眾的人權更是遭到集體迫害。

格林菲爾德表示，「就連其他國家的民眾也淪為北韓即刻處刑、暗殺、監視、威脅、綁架、強制遣返等侵害人權的對象」。該段內容被視為間接提到北韓槍殺焚屍南韓海洋水產部李姓公務員的事件。

格林菲爾德同時提到慘遭平壤當局綁架、挾持的日本籍與南韓籍公民，呼籲平壤當局應即刻遣返他們回家。

▲北韓首都平壤12月初迎來初雪，車輛在普通門圓環行駛。（圖／達志影像／美聯社）

她也認為，北韓侵犯人權的問題與非法武器（指核武與導彈）研發之間有著密不可分的關係，「北韓居民長期以來嚴重營養不足、在經濟上飽受痛苦，而動員居民至國內外強制勞動是獲取武器研發資金的手段之一。如此殘忍的行徑在這個世界上已無立足之地。」

參與此次聯合聲明的國家除了美日韓以外，還包括阿爾巴尼亞、澳洲、奧地利、比利時、捷克、丹麥、多明尼加、厄瓜多、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、西班牙、瑞典、瑞士、烏克蘭、英國。

與今年相比，去年參與北韓人權議題聯合聲明的國家僅只有7國，且未包括南韓，此結果顯示國際社會對北韓人權議題的關注程度相對而言提高許多。

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