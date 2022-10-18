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公務員遭北韓槍殺案陷疑雲！南韓前防長疑「捏造證據」　遭檢聲押

▲▼今年9月南韓一名海洋水產部公務員游入北韓海域，使北韓膽顫心驚、將之槍殺。（圖／達志影像）

▲2020年9月南韓一名海洋水產部公務員游入北韓海域，最後慘遭北韓軍方槍殺焚屍。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部47歲公務員李大俊（이대준，音譯）曾於2020年9月慘遭北韓（朝鮮）遠距槍殺焚屍，儘管時任國防部長徐旭、時任海洋警察廳長金洪熙在報告中指出李大俊曾因欠下3億韓元賭債而想投誠北韓，然而此一說法卻不被家屬接受。今（18）日，南韓檢方針對徐旭、金洪熙兩人聲請羈押。

根據《韓聯社》，公務員李大俊的胞兄李萊晉（이래진，音譯）在尹錫悅政府上台後曾於今年6月針對徐旭、金洪熙、時任國家情報院長朴智元等文在寅政府時期官員提出告發，因此南韓監察院開始展開調查。

從監察院13日發佈的監查結果來看，徐旭涉嫌2020年9月23日下午1時召開相關長官會議後，下達指令刪除軍事統合情報處理系統（MIMS）內部多達60筆的資料，其資料內容多是軍方當時的監聽內容或機密，與當初文在寅政府認定李大俊「意圖投誠北韓」所做的判定基準相違背。

在同一時間，國家情報院也無端刪除了多達46筆的監聽報告。

當時由時任青瓦台國家安保室長徐薰所主持的會議中，由徐旭、朴智元、時任統一部長李仁榮等人出席。

▲▼55歲的李萊晉召開記者會，澄清弟弟絕不可能「投誠北韓」。（圖／達志影像）

▲李萊晉曾召開記者會，澄清弟弟絕不可能「投誠北韓」。（圖／達志影像）

監察院在報告書中做出結論，認為當年國防部、國家情報院等相關機構為了一口咬定李大俊「意圖投誠北韓」，竟然隱蔽、捏造多筆證據。

至於金洪熙身為海洋警察廳的最高長官，則涉嫌濫用職權、捏造公文，同時採用未經確認的證據，包括船上留下的拖鞋是否為李氏所有、以及李氏是否將用來購買花蟹的費用充當賭博資金等，其一口咬定李大俊有意投誠北韓，在短時間內便對外發佈偵查結果。

首爾中央地方檢察廳曾於13、14日傳喚徐旭、金洪熙進行調查，不過兩人皆否認上述嫌疑。最後，檢方於18日針對徐、金兩人聲請羈押。

►尹錫悅政府調查公務員遭北韓槍殺案　文在寅拒書面調查喊「無禮」

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