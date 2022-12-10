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南韓尹錫悅最快月底宣布特赦　前總統李明博可望納入名單

▲▼李明博被大法院判刑17年徒刑，今恐怕從家中重新入監服刑。（圖／達志影像）

▲南韓前總統李明博被判處17年徒刑定讞，目前以身體健康為由暫停服刑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統李明博因向三星集團收受賄賂，最終被大法院（最高法院）判處17年徒刑、罰金130億韓元定讞，今年6月曾以健康惡化為由盼能停止服刑，最終經檢方審議通過，停止服刑3個月，9月底時繼續延長3個月。最新消息指出，南韓總統尹錫悅考慮年底將李明博納入新年特赦名單。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室核心關係人士昨（9）日在與媒體通話時透露，尹錫悅有望在28日特赦高齡81歲的李明博，考量到31日至明年元旦為周末，目前內部研擬將於28至29日實施新年特赦。

先前尹錫悅曾於今年光復節（8月15日）實施特赦，針對經濟型刑事罪犯等共1693人實施特赦、減刑、復權等，為其就職總統以來首次實施的特赦，重點聚焦在恢復民生經濟，對象包括獲得復權的三星電子會長（當時為副會長）李在鎔，以及獲得特赦的樂天集團會長辛東彬與東國治鋼會長張世宙。

至於李明博則因屬「政治人物」，而未被列入光復節特赦實施對象名單。

李明博從入監服刑以後，便多次以糖尿病等多項疾病纏身為由反覆出入醫院，今年6月初更以健康惡化為由向水原地方檢察廳安養支廳申請停止服刑。6月28日，水原地方檢察廳召開審議會後予以通過停止服刑3個月，9月23日再度予以延長3個月，其有效期限將於12月28日終止。

南韓政壇預測，尹錫悅可能將於李明博28日停止服刑效期終止時，宣布特赦李明博。

▲▼尹錫悅擔任首爾中央地檢長時曾指揮偵辦李明博弊案。（圖／CFP、達志影像）

▲尹錫悅過去擔任首爾中央地檢長時曾指揮偵辦李明博弊案。（圖／CFP、達志影像）

南韓總統辦公室其他關係人士則分析，由於上次光復節特赦時是聚焦於經濟型犯罪人物，因此年底的新年特赦可能會轉而聚焦在政治人物上，如李明博、前慶尚南道知事金慶洙、前經濟副總理崔炅換。其中，李明博、崔炅煥與尹錫悅皆屬保守派政治人物。

不過該名關係人士也強調，目前關於特赦的具體事項仍尚未定案。

尹錫悅早在參選總統時就多次表態就任後將特赦李明博、朴槿惠（朴已於去年12月底被文在寅政府宣布特赦，今年3月出院返家），他在6月9日受訪時再度強調，「讓（李明博）在監獄關押生活20多年，這與過去的前例相比似乎不大對。」

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