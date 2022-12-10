南韓最美第一夫人遭批無禮！茶敘「穿拖鞋、翹腳」　在野黨怒轟失格

▲越南國家主席阮春福受邀前往青瓦台常春齋出席茶敘，金建希穿上粉紅色拖鞋。（圖／南韓總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希6日邀請越南國家主席阮春福前往青瓦台常春齋進行茶敘，事後南韓總統辦公室對外公開相關照片，卻引發政壇議論紛紛，原因是相片中的金建希竟然穿著拖鞋翹腳，在野的共同民主黨批評金建希的「翹腳外交」非常無禮。

根據韓媒《中央日報》，越南國家主席阮春福訪韓之際受邀前往青瓦台常春齋，與尹錫悅、金建希夫婦進行茶敘，事後南韓總統辦公室公開照片，其中金建希拿起白色茶杯，她穿粉紅色拖鞋、翹腳與阮春福對談的行為引發在野政黨議論。

由南韓第一大在野政黨共同民主黨經營的臉書粉絲專頁「藍鑽」在貼文內上傳該張相片，其中一名會員嘲諷道，「哇，你看這格調！MBC記者在總統辦公室穿室內拖鞋就被說沒禮貌，而金建希就可以在與他國國家主席對談的場合上翹腳穿拖鞋，這個國家蒸蚌（真棒）。當初總統大選蓋上2號的選民們應該爽死了吧。」

不過該則報導卻指出，其實金建希穿拖鞋的行為並無不妥，因為青瓦台常春齋屬於室內空間、木造建築，來賓造訪時必須換上室內拖鞋；且從該張照片來看，不僅金建希穿拖鞋，就連尹錫悅、阮春福也都是一律換上室內拖鞋。

另外，南韓前總統文在寅去年10月還在任時，曾邀請共同民主黨總統候選人李在明來訪青瓦台常春齋，當時兩人也都同樣換上室內拖鞋。

▲2021年10月文在寅邀李在明在青瓦台常春齋茶敘時，兩人也曾穿上室內拖鞋。（圖／達志影像／newscom）

至於金建希翹腳是否符合「國際禮儀」？報導則列舉，今年5月美國總統拜登造訪南韓總統辦公室時，拜登與尹錫悅一同翹腳；去年5月時任南韓總統文在寅造訪美國白宮時，拜登也同樣翹腳；2006年9月時任南韓總統盧武鉉造訪白宮時，也曾與小布希一同翹腳。

對於一連串的批判，尹錫悅的心腹、國民力量國會議員權性東8日在臉書上控訴共同民主黨造謠，怒批共同民主黨是否患有「第一夫人觀淫癖」。

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