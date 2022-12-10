新加坡行程1年前早排定？　簡舒培曝公文怒轟：柯文哲說謊

▲簡舒培曝光台北市政府公文回覆內容。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）



實習記者李密／台北報導

台北市長柯文哲今傳出12月15日將啟程前往新加坡參訪，引部份藍綠議員質疑頻繁出訪目的。對此，柯文哲10日受訪時表示，行程1年多前就訂了。不過台北市議員簡舒培稍早出示12月6日台北市政府回覆的公文，公文中說明市長除了去日本沖繩，沒有其他出訪計畫。簡舒培痛批柯文哲說謊，花公帑去畢業旅行，竟還提供假資料逃避議會監督。

▲簡舒培 。（資料照／記者劉昌松攝）

面對議員質疑頻繁出訪，柯文哲表示，出訪新加坡的行程1年多前就訂了，因為台北市雙語教育、智慧城市有很大成分都是跟新加坡學習，最近這1、2年多來，秘書長跟對方透過視訊都有很多對話。

不過，此說法簡舒培並不買單，於臉書貼出北市府公文，批評柯文哲雖說出訪是1年前就排定，但12月6日台北市政府回覆的公文說市長除了去日本沖繩，「沒有其他出訪計畫。」

簡舒培痛批，市府公文顯示柯文哲公然說謊，不但花公帑去畢業旅行，竟還提供假資料逃避議會監督。柯文哲標榜的公開透明破功，「根本是說一套做一套，笑話一樁！」

▲柯文哲說新加坡行程1年前早已排定。（圖／記者宋良義攝）

其他人也看了這些新聞...

柯文哲1215再訪新加坡 考察雙語教育、智慧城市

