柯文哲最感謝黃珊珊一件事　讚她「拼命做事不為自己為別人」

▲黃珊珊感恩見面會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

競選北市長失利的前台北市副市長黃珊珊，10日舉行感恩見面會。受邀出席的台北市長柯文哲表示，當市長要謝謝黃珊珊，幾乎把台北市超過20年沒解決的法律案件清理掉，「因為我外科醫生，看到每個都想當腫瘤切掉，只有黃珊珊可以去跟人家協調、磨合，我都覺得受不了」。

柯文哲表示，3個月前黃珊珊參選記者會在這裡舉行，今天出席的人比那天還多，而且是自由參加，還要排位子，還是要謝謝大家，「因為在選舉過程中沒有什麼組織，真的就是純粹這種自動自發的，所以要謝謝大家」。

柯文哲開玩笑的談到2016年黃珊珊參選立委落選，有傳簡訊給他。一旁的黃珊珊說，當時她傳一個簡訊給柯說要退休，柯回傳簡訊說還很年輕，先去放個假，還鼓勵「好人做事是為了別人不是為了自己」，所以那天就跑去漁人碼頭看海，打消退休念頭。

柯文哲表示，這有一句話很重要，「好人做事不是為了自己，是為了別人」，常常做一件事情，不是為了自己要幹什麼，是希望透過我們的努力，讓這個社會變得更好，大概就是這樣。

「黃珊珊就是按照這個信念，一路走來。」柯文哲說，黃珊珊在當副市長的時候算是非常認真的人，在疫情最嚴重的時候要強迫他休假都不肯，白天在市政府上班、視察各地，晚上去仁愛醫院掛點滴打抗生素，然後為了要配合時程，抗生素還使用長效型的，打完一次要等很久才可以再打第二次，「她還是很拼命地去做，也不是說為了什麼」。

另外，柯文哲也提到，他當市長要謝謝黃珊珊一件事，就是她幾乎把台北市那種25年沒有解決的法律案件清理掉，因為公務員常常就蓋個章，然後公文就丟回去。如果你要走法律程序，從一審、二審、三審再更一審，不曉得搞到什麼時候。

「我的人生哲學是不債留子孫，我們這代可以解決的問題就要把它解決。」柯文哲說，過程中因為黃珊珊是律師，很多問題都牽涉到重大法律問題，這就是她相對的優點，「因為我外科醫生，看到每個都想當腫瘤切掉，這不值得鼓勵，只有黃珊珊可以去跟人家協調、磨合，我都覺得受不了」。

柯文哲說，每次都說要相信一句話，「希望台灣因為有我們可以變得更好」，我也希望台北市有黃珊珊可以變得更好。黃珊珊去美國看完兒子回來後，就會繼續上班，法律事務所也會擴大營業，還是會繼續關心台灣、繼續為社會公益事業努力，「所以我們就給她祝福和加油，繼續努力下去」。