高虹安搶贏蔣萬安！張治祥將任竹市府秘書長　柯文哲曝轉折

▲柯文哲10日出席「為公參做體檢─打造我們的民主DNA：城市空間X公參機制X開放資料」。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

外傳準台北市長蔣萬安鎖定柯市府的社子島開發推手、地政局長張治祥留任，但卻被準新竹市長高虹安「攔胡」，延攬到新竹市擔任秘書長。對此，台北市長柯文哲證實，張治祥公務員資歷完整、涉獵範圍廣，祕書長最重要的工作就是調和整個所有公務體系之間的衝突摩擦，所以有廣泛經驗的人比較好的。

柯文哲說，市府的這些局長，他在之前都有一一問過，看他們之後有沒有要去哪裡，不過因為大部分都已經接近65歲，很多人都是要回學校教書或是退休，幾個比較年輕的有記錄下來，「人家詢問的時候我就拿名單給他們看，就這樣」。

至於為什麼特別引薦張治祥？柯文哲表示，他的局處長都相當優秀，且都有一個很大特色，就是政治性都很低，超過一半都是事務官升上來的，所以比較沒有很強的意識形態或很強的政治背景。

「據我所知，我們的局處長被徵詢要不要留任的很多啦。」柯文哲說，也許有的人規劃不同，所以就沒有留下來，「我相信還是有一些會留下來」。

柯文哲說，高虹安的新聞稿說明很清楚，張治祥公務員資歷完整，而且有財政、土地開發、社子島開發經歷，也當過台中的地政局長、台北地政局長、當過以前郝龍斌時代的財政局副局長，「一般來講，要當秘書長的人，cover的範圍相當廣」，祕書長最重要的工作就是調和整個所有公務體系之間的衝突摩擦，所以有廣泛經驗的人比較好的。