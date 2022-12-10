NBA勇士隊前鋒被控「性侵女大生」　不顧女方哀求硬上

▲NBA勇士隊前鋒安東尼蘭姆（Anthony Lamb）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

NBA勇士隊前鋒安東尼蘭姆（Anthony Lamb）遭爆，在2019年就讀佛蒙特大學就讀期間性侵一名女大生，女方事後哭到無法控制自己。相關消息源自於本周一場民事訴訟，不過安東尼蘭姆並非這起事件的被告，原告控告的是校方漠視學生之間的騷擾、性侵事件。

綜合紐約郵報等報導，美國本周3名女子對佛蒙特大學提起民事訴訟，指控校方對於學生之間的騷擾、性侵事件處理不當。其中一名原告為大學前游泳女運動員肯達爾威爾（Kendall Ware），她也是安東尼蘭姆的前女友。

依據肯達爾威爾的說法，她與安東尼蘭姆交往6個月分手之後，出席2019年9月7日一場在安東尼蘭姆家舉辦的聚會，他先朝她一陣叫罵，接著兩人進入臥房討論彼此關係，試圖彌補感情，接著兩人發生性行為。但就在這期間，安東尼蘭姆在未經女方同意的狀態下，強行從肛門處侵犯，無視她反覆哀求停止的要求。

事後，肯達爾威爾哭到無法控制自己，認定被安東尼蘭姆性侵，在這起事件發生時，她才19歲，安東尼蘭姆當時就讀大三。依據起訴書，她後續向校方通報涉嫌性侵事件，但校方卻勸阻她不要尋求正式調查。

本周，肯達爾威爾與另外2名女子（不涉及安東尼蘭姆）提出訴訟，3人宣稱在校期間被性侵，而學校無視已知、明確的情況大大增加校園性侵犯風險。