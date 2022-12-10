世界人權日！馬英九籲保護婦女免於受暴　「不只要拒絕反抗還要制裁」





▲馬英九出席 「反暴力16天運動30周年記者會」 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

今天是「世界人權日」，前總統馬英九上午出席「反暴力16天運動30周年記者會」，致詞時他強調，他非常重視婦女權益，同時也保護婦女人權免於暴力傷害，不只要做到拒絕、反抗，還要制裁，絕對不能讓傷害婦女的人逍遙法外。

國際蘭馨交流協會今（10）日舉辦記者會，呼籲「終結性別暴力」，記者會上包括總會總監汪呂寶蕉、馬英九、世界聯盟理事潘維剛等人都出席，會場上眾人一同刺破汽球，象徵打破性別暴力，讓婦女平權議題得以被重視。

根據調查，每小時有超過5名婦女或是女童被家人殺害，暴力侵害婦女和女童的行為仍是世界上最普遍的侵犯人權行為。汪呂寶蕉表示，該協會希望透過平權觀念的傳遞，讓女性擁有正向的思維，為自己及家人創造美好，進而讓社會互動充滿和平。

記者會上，在馬英九的見證下，汪呂寶蕉將10萬元美金支票贈給SOPOTIMIST INTERNATIONAL，由世界聯盟理事潘維剛代為接受，作為因戰争而受迫婦女的教育啟動基金。

馬英九在致詞時表示，他非常重視婦女權益，過去第一次修憲時，他擔任不分區國大代表，在修憲條文中明定「國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位實質平等」，中華民國雖然不是聯合國會員，但他擔任總統時，透過立法院把聯合國防止歧視公約變成國內法。

馬英九還指出，他同時重視慰安婦議題，中國大陸、韓國分別有20萬名慰安婦，台灣雖然只有1200位，但即便只有一人，也不應該存在，這些年來他與前慰安婦保持聯繫，一方面幫忙她們爭取補償，也幫助她門平反，但日本政府卻找日本企業捐款，每名慰安婦只能拿到50萬元，被我們拒絕，然後自行發動捐款籌得3000多萬元，讓每位慰安婦獲得100萬元。

汪呂寶蕉表示，國際蘭馨交流協會是聯合國承認的ING國際非政府組織婦女服務社團，自成立以來，一直致力維護婦女賦權與福祉，透過援助受暴婦女、女青年職業培訓、志願服務工作之推廣、輔導弱勢婦女工作技能的強化與婦女衛生保健常識等，提升女性能力進而改善生活，協助翻轉弱勢女性的人生。

