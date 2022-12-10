陸禁台灣水產品輸入　馬英九：有現成協商管道為何不用？

▲馬英九出席 「反暴力16天運動30周年記者會」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸8日無預警再禁止台灣水產品進口，包括魷魚、午仔魚、鰹魚、秋刀魚等，農委會統計，受影響產值約60億元。對此，前總統馬英九今（10）日受訪時指出，我國與大陸有簽23項協議，其中包括農產品檢疫、檢驗協議，現在發生這種情況，可根據協議要求跟大陸協商，有現成管道為什麼不用？

繼今年8月中國大陸宣布暫停我國柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，昨再禁止台灣水產品進口，農委會主委陳吉仲提到，影響最大魚種為魷魚、午仔魚、鰹魚、秋刀魚，若水產無法順利輸中，受影響產值約60億元，並提及未來因應措施部分，午仔魚將以內銷為主，魷魚、秋刀魚則以外銷為主，透過新市場開拓，或者加工等方式，一次執行到位，重點是降低單一市場依賴。

馬英九今出席國際蘭馨協會反性別暴力記者會，會前接受媒體提問時，他指出，台灣與中國簽了23項協議，其中有一項就是農產品檢疫與檢驗協議，發生這種情況時，應該根據協議要求與中國大陸協商，但他沒有看到農委會做這個動作。

媒體追問，中國大陸是否藉此對ECFA「切香腸」？馬英九再說，就農產品檢疫與檢驗而言，已經有現成的管道，為什麼不用呢？