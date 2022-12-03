九合一「民進黨為何輸得那麼慘」？　馬英九：因為他們不得民心

▲前總統馬英九今日上午參加「2022年救國團菁英論壇」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

本次九合一大選國民黨6都贏4都、橫掃13縣市，民進黨因此陷入愁雲慘霧，前總統馬英九今（3）日出席救國團菁英論壇，被媒體問到民進黨大敗的原因，馬直言，「因為他們不得民心」。救國團主任葛永光則表示，選舉的結果充分反映政府許多政策錯誤且失去民心，包括抗中導致戰爭一觸即發、網軍出征、「綠能你不能」的雙標政策、濫權腐化等。

馬英九今早出席救國團菁英論壇，針對甫落幕的九合一大選結果民進黨大敗原因，馬直言，「因為他們不得民心嘛！」另針對2024總統大選國民黨初選時程應如何安排，馬表示應去向中央黨部詢問。至於假設國民黨主席參加黨內總統初選會否有「球員兼裁判」問題，馬則答覆，「這要看黨的規定以及政府的政策。」

救國團主任葛永光指出，九合一大選前的10月30日救國團發起凱道遊行，當天數萬人在大雨中走上街頭支持救國團，而選舉的結果則充分反映政府許多政策錯誤且失去民心，包括抗中導致戰爭一觸即發、網軍出征、「綠能你不能」的雙標政策、濫權腐化等。他直言，台灣人民已經覺醒，並且體認到權力的傲慢與腐化正是台灣向下沉淪的原因。