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轟綠掛羊頭賣狗肉「無良政黨」　馬英九：蔡英文打壓救國團不愧疚嗎

▲▼前總統馬英九今日上午參加「2022年救國團菁英論壇」。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲前總統馬英九今日上午參加「2022年救國團菁英論壇」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九今（3）日出席救國團菁英論壇，指民進黨政府借轉型正義之名指控救國團是國民黨附隨組織，全面打壓合法正當的民間團體。馬感嘆，「台灣何其不幸，出了一個掛羊頭賣狗肉的無良政黨，不斷打壓民間團體」，並向總統蔡英文喊話，「口口聲聲誇耀台灣民主價值的蔡總統，難道對這個（打壓救國團）不愧疚嗎？」

馬英九細數救國團的歷史，民國41年成立時隸屬於國防部，第一任主任就是故總統蔣經國，從來都不分黨派為國家培植青年人才，但民進黨卻借轉型正義之名指控救國團是國民黨附隨組織，如此不只製造仇恨，更是大搞清算鬥爭。

馬英九說，儘管救國團的理念跟國民黨接近，但絕對不是國民黨的附隨組織，兩者並未互相隸屬，70多年來從未在辦活動的時候號召入黨或宣揚國民黨。馬接著一一指認，包括現任總統府秘書長李大維、駐日代表謝長廷、前副總統呂秀蓮，年輕時都參加過救國團活動。

馬英九說，今天要對民進黨傷害民主自由表達嚴重抗議，顯然民進黨政府已經全面打壓合法正當的民間團體，使台灣朝向一個「不自由的民主」以及「民選獨裁」。馬因此感嘆，「台灣何其不幸，出了一個掛羊頭賣狗肉的無良政黨，不斷打壓民間團體」「口口聲聲誇耀台灣民主價值的蔡總統，難道對這個（打壓救國團）不愧疚嗎？」

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