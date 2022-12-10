克羅埃西亞「超狂門將」擋下一堆人的錢！球迷看呆：去代言保險套

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克羅埃西亞門將「利瓦科維奇」撲救11次！球迷看呆：去代言保險套

▲▼Dominik Livakovic。（圖／路透）

▲利瓦科維奇。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

卡達世界盃8強賽9日晚間11時開踢，上屆亞軍克羅埃西亞打敗本屆奪冠大熱門巴西，而克國門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）也被視為勇闖4強的最大功臣。不少球迷今（10）日凌晨都還守在電視機前觀看比賽，對利瓦科維奇的表現更讚嘆不已，「保險套可找他代言了」、「今天他讓多少人跑路了」。

「格子軍團」克羅埃西亞在PK大戰以4比2成績擊退強敵巴西，搶下4強門票。27歲的門將利瓦科維奇表現出色，本場賽事120分鐘內狂撲救11次，創造隊史紀錄；而克國在16強碰上日本時，利瓦科維奇也在PK賽擋下3球，受到不少關注。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲網友胡鬧直呼，「保險套可找他代言了」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

雖克國實力堅強，不過許多球迷其實更看好巴西能奪冠，除了瘋世足更瘋運彩。如今巴西無緣挺進4強，也讓大票網友開玩笑，「他（指利瓦科維奇）今晚讓多少人上天台」、「為大家打開天台之門的那位門神」、「因為他（指利瓦科維奇）要睡公園了」、「可惡剛剛去天台居然要排隊」。

還有不少網友看到利瓦科維奇的表現後，紛紛直喊，「他今天的表現資格有資格拿金手套」、「球來就擋抓抱」、「全場他忙死了，門將能有這麼多鏡頭版面也難得」、「你們的錢都被我擋掉了」、「守門員本屆世界盃MVP吧，好幾場跟鬼一樣」、「克羅埃西亞這次準備拿冠軍」、「這個門將要加薪了」。

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