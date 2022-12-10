嘉義淨零綠生活嘉年華會登場 　集結空、水、廢三大議題

▲▼ 轉動永續 淨零啟航！馬稠後環教中心2022淨零綠生活嘉年華會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

將邁入2023年，離全球2050淨零排放氣候承諾逐漸接近，為創造永續的「嘉」園，邁向淨零目標，嘉義縣9日於馬稠後環境教育中心荷苞嶼生態園區辦理2022淨零綠生活嘉年華會。

促參案使縣府與民間團體共榮合作，達和鹿草環保(股)公司在地深耕20餘年，目前營運管理範圍有鹿草垃圾焚化廠、荷苞嶼生態園區、嘉義縣室內溫水游泳池三大區域，也包含協助推動馬稠後環境教育中心課程。

回顧環教中心成立點滴，環教中心集結空、水、廢三大議題豐富的環教課程，以成為嘉義縣環境教育示範基地為目標，藉此機會廣邀嘉義縣境內國小孩童、社區民眾等，從趣味闖關活動中體驗環境永續、淨零議題，近而提升環保素養，透過本次活動埋下小小環境永續的種子，在未來日子發芽茁壯。

環保局副局長楊啓明分享，嘉義縣擁有山、海、平原豐富的自然資源，具有多處特色的人文、自然生態環境教育資源，在推動環境教育的工作上一直極具在地的特色，今天闖關活動依旨「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals，SDGs）方針中的「SDG 4 優質教育」、「SDG 11 永續城鄉」、「SDG 12 責任消費及生產」、「SDG 13 氣候行動」、「SDG 14 保育海洋生態」、「SDG 15 保育陸域生態」及「SDG 17 多元夥伴關係」目標，並以「淨零綠生活」為推動為主軸，結合「綠色旅遊」「綠色飲食」「綠色消費」目標。

鹿草垃圾焚化廠在嘉義縣已經營運長達20年，在軟硬體上都需升級整備，而未來將以循環永續利用為目標，期許馬稠後中心為嘉義縣環境教育示範基地同時，推廣環境永續淨零綠生活理念，邀請鄉親共同來減緩氣候變遷、提升優質教育等目標，一起邁向永續資源與國際接軌。