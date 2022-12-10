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社會 社會焦點 保障人權

竹聯副堂主吃醋開槍　烘爐地警匪對轟現場還原！分隊長神蹲閃子彈

記者崔子柔／綜合報導

49歲的竹聯幫萬堂副堂主劉智華8日晚間因為吃醋，在台北市南京東路朝葉姓男子開槍，警方獲報後追隨到新北中和烘爐地，劉男竟開槍博鬥，距離最近的分隊長楊家宇則立刻蹲下，跳向引擎蓋逃過一劫。

劉男不滿女友和葉男聯繫，帶著一名小弟前往南京東路的民宅，朝著葉男腿部開槍後逃離，警方則在烘爐地找到2人，但劉嫌竟然直接持槍與警方駁火12槍，最後劉男在車內頭部中彈，目前仍在醫院進行搶救，全案將依殺人、《槍砲彈藥刀械管制條例》等方向偵辦。

▲▼松山凌晨槍擊案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲劉男朝警方開火。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據《自由時報》報導，松山警分局偵查隊分隊長楊家宇當時站在劉男車輛左側A住前，劉男突然右手拿槍伸出車窗，楊家宇則立刻蹲下，並跳到引擎蓋前躲過2槍，隨後劉男中槍癱在車上。

根據本站先前報導《烘爐地警匪對轟12槍　命危槍手起底...找女友談判「故宮前轟16槍」》，劉男日前就駕車到故宮博物院對面的「至善天下」社區門口，原本想找女友談判後被拒於門外，在門口繞了10分鐘後，竟然站在故宮前廣場朝社區瘋狂掃射16槍。

事後警方追人，還查獲1把德製MP5K衝鋒槍、霰彈槍子彈及9釐米子彈共378發，警方目前將等劉姓嫌犯狀況穩定後再度釐清案情。

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