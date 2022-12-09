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社會 社會焦點 保障人權

烘爐地警匪對轟12槍　命危槍手起底...找女友談判「故宮前轟16槍」

記者邱中岳／台北報導

台北市在8日晚上10時許驚傳槍擊，劉姓男子因不滿女友跟葉姓友人頻頻聯繫，夥同小弟在民宅內朝葉男腿部開槍後逃逸。警方獲報後追查劉男下落，在9日凌晨在新北中和烘爐地找到下落，豈料劉男竟然持槍跟警方展開駁火，警方開槍反擊，劉男頭部中彈命危送醫。同夥張男被逮，而中彈的劉姓男子據悉為竹聯幫份子，且曾經在故宮對面瘋狂掃射16槍。

▲▼松山凌晨槍擊案。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲北市暗夜槍擊，槍手駁火頭部中彈，警方查出他曾在故宮前狂轟16槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，49歲的劉姓男子，在8日晚上10時許，不滿47歲的鄭姓女友與別人相約在北市松山區南京東路五段，立刻找來49歲的張姓小弟前往理論，一進入民宅後就朝葉姓男子腿部開槍，事後2人立刻逃離現場，警方循線在新北市中和區的烘爐地找到2人，但劉嫌竟然直接持槍與警方駁火12槍。

劉姓男子最後頭部中彈倒地，張姓小弟也立刻投降，警方現場查扣槍枝、彈藥，緊急將劉姓男子送往醫院救治，目前仍在醫院進行搶救，另外警方還搜出2把槍枝，目前全案將依照殺人、《槍砲彈藥刀械管制條例》等方向偵辦。

據了解，劉姓男子為竹聯幫萬堂成員，日前就曾經駕車到故宮博物院對面的「至善天下」社區門口，原本想找女友談判後被拒於門外，在門口繞了10分鐘後，竟然站在故宮前廣場朝社區瘋狂掃射16槍。

事後警方追人，還查獲1把德製MP5K衝鋒槍、霰彈槍子彈及9釐米子彈共378發，警方目前也將等劉姓嫌犯狀況穩定後再度釐清案情。

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