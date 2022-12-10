　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄二兵「教召揍班長」判3月！軍方上訴要他關5年　最新判決出爐

▲ 史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召。（圖／記者李毓康攝）

▲教召示意圖，圖非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／台北報導

黃姓二兵於教召最後一天不滿下士班長的語氣，出手毆打對方的臉部，被依傷害罪判刑3月，可易科罰金，但軍方認為判決太輕而上訴，要求改判5年。對此，高雄高分院認為量刑妥當，駁回上訴，全案仍可上訴。

判決書指出，黃男去年4月12日至16日接受高雄市後備指揮部教召，卻在教召最後一天（16日）因不滿下士班長提醒其於部隊集合時將寢舍電扇關閉及補上部隊隊伍空缺的語氣，出拳毆打班長的臉部，導致班長的左臉、下巴挫傷，被憲兵依陸海空軍刑法等罪送辦。

黃男辯稱，他不小心揮拳打到班長的臉部，但事前不知道對方是班長，否認有對長官施暴、傷害的犯意。

一審法官認為，無法排除黃男主觀上知道對方是「上官」，不知道是「長官」的可能性，因此依「所知輕於所犯」法理，僅能認定是上官施強暴之行為，依傷害罪處3月徒刑，可易科罰金。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲軍方認為一審判決過輕而上訴，圖非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）

然而，軍方不滿判決過輕，無法達到懲治的效果，因此上訴主張是對「長官」施暴罪。據悉，該罪判決最輕為1年，最重7年以下有期徒刑，而被打的班長則主張判刑5年以警惕黃男。

案經上訴，高雄高分院表示，軍方主張改依對長官施暴罪判刑，並非上訴的審理範圍，且原審合理無過輕，因此維持一審判決，駁回上訴，全案仍可上訴。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
魔獸生日「包東區夜店」狂歡！　台灣2大咖也到場
「急凍14°C」　時間點出爐
完美精液有3條件！　醫示警「射出2種色」小心了
「新北女乾屍之謎」解開了！警察落淚…真相藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄二兵「教召揍班長」判3月！軍方上訴要他關5年　最新判決出爐

詐騙集團虐死人「棄屍新社公墓」　9嫌全遭檢方聲押

成功嶺23歲役男「入伍30天內」猝死　高大成回應了

獨／獲金鐘獎男配角提名　涉排演性騷「猛擁抱女演員」本人大方認了

快訊／「女兒伴屍百天」之謎解開！警問完案情全沉默...真相藏洋蔥

快訊／汐止民宅瓦斯氣爆1死2傷　男租客失蹤2小時「倒臥客廳亡」

快訊／高雄男騎士右轉撞輕軌亡　通車7年來「首起死亡車禍」

快訊／松山女「反握菜刀」站路旁　4警喝斥對峙

汐止民宅氣爆「2消防員受傷送醫」　對峙嗆「開瓦斯」原因曝光

三重套房伴屍100天　女兒稱母親交代「會死而復生」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

鸕鶿過冬基隆河吃到飽　預計5個月嗑45萬吳郭魚

吳宗憲猛虧廖科溢：枕頭山你也上　「身體好就多運動」..曝汪小菲台來時間

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

高雄二兵「教召揍班長」判3月！軍方上訴要他關5年　最新判決出爐

詐騙集團虐死人「棄屍新社公墓」　9嫌全遭檢方聲押

成功嶺23歲役男「入伍30天內」猝死　高大成回應了

獨／獲金鐘獎男配角提名　涉排演性騷「猛擁抱女演員」本人大方認了

快訊／「女兒伴屍百天」之謎解開！警問完案情全沉默...真相藏洋蔥

快訊／汐止民宅瓦斯氣爆1死2傷　男租客失蹤2小時「倒臥客廳亡」

快訊／高雄男騎士右轉撞輕軌亡　通車7年來「首起死亡車禍」

快訊／松山女「反握菜刀」站路旁　4警喝斥對峙

汐止民宅氣爆「2消防員受傷送醫」　對峙嗆「開瓦斯」原因曝光

三重套房伴屍100天　女兒稱母親交代「會死而復生」

PK大戰還未上陣就出局！內馬爾痛哭　並列隊史進球王卻心碎

克羅埃西亞打臉「AI預測」力退巴西　數據模擬超級被看衰

獨居老人「受困收納箱4天」　見警消破門忍不住放聲大哭

高雄二兵「教召揍班長」判3月！軍方上訴要他關5年　最新判決出爐

日本「陪睡女」簡體字道謝香港大哥　兩派網友討論真實身分戰翻

女子驚叫「我穿內衣別動我！」　大白踹門擄人：就動你怎樣？

快訊／克羅埃西亞PK力退巴西闖4強　內馬爾再次飲恨

世界盃》西班牙小奶狗金童讓公主都戀愛了　十大熱門球星你也被圈粉了嗎？

詐騙集團虐死人「棄屍新社公墓」　9嫌全遭檢方聲押

不意外被釋出　張耿豪13年生涯：沒有失落感

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

快訊／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

他因世足賽欠債...家門前2台百萬愛車遭砸爛

獨／金鐘獎提名男配角　猛擁女演員性騷遭起訴　

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

成功嶺役男入伍30天內猝死　高大成回應了

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

高雄騎士撞輕軌亡　通車以來首起死亡車禍

詐團虐死人棄屍新社公墓　9嫌全遭檢方聲押

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

「恐怖兔窩」80兔亂竄　滿屋糞便臭翻天

快訊／新北出現「女乾屍」！旁點詭異薰香

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

快訊／苗栗西湖養雞場火警　估千隻雞燒死

更多熱門

相關新聞

後備役男注意！國軍明年14天教召多徵7000人

後備役男注意！國軍明年14天教召多徵7000人

立法院外交國防委員會排定明邀國防部長邱國正報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」，並備質詢，而該份書面報告今（6日）已送抵立法院。報告中提到，配合增編新訓旅及基幹人力等施訓能量，明年14天教召規劃多徵約7000人。

太狠了！教召中獎他超淡定「坑弟真相曝」

太狠了！教召中獎他超淡定「坑弟真相曝」

班長校慶想請假！老師不准假：除非你媽再婚

班長校慶想請假！老師不准假：除非你媽再婚

一查教召「要去金門了」！手賤哥傻眼了

一查教召「要去金門了」！手賤哥傻眼了

最硬教召「112年可查詢了」　他查沒事...2個月後崩潰

最硬教召「112年可查詢了」　他查沒事...2個月後崩潰

關鍵字：

教召班長二兵

讀者迴響

熱門新聞

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

快訊／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

魔獸生日包下夜店！台兩大咖也到場

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

克羅埃西亞PK力退巴西闖4強

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆

巴西遇克羅埃西亞強悍防守　半場0比0

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

外送員拿「千元麥當勞」　客傻：餐點才送到！結局暴動

世界街舞總決賽 台灣隊舉國旗中國退賽

獨／波特王曬出「跟孫德榮對話紀錄」回答5疑問

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

完美精液3條件！黏絲要長3公分　醫示警「射出2種色」小心

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面