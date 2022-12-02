一查教召傻眼「地點在金門」！　手賤哥嘆：發票、樂透都不會中

▲12月1日起開放112年教召查詢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人稱教召系統根本是報名系統，只要查詢就會自動報名，而昨（1日）起開放112年教召查詢，有網友上網輸入自己的名字，畫面顯示「召訓日期5月」，而且教召地點不在台灣本島，是在金門，讓他超傻眼，「去金門玩一下也不錯吧？」貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

原PO在PTT發文，昨日早上看到有人在查詢教召資訊，他心癢也想查一下，結果居然中獎了，「手賤查了一下，太爽了吧！樂透和發票都中不了，就只中得了教召」。他貼出教召資訊，時間是5月份，地點則是金門縣的太湖營區，他苦笑，「去金門玩還不錯吧？恭喜我一下吧，X」。他補充，戶籍在金門，人在台灣，所以才會去金門教召。

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貼文一出，掀起網友討論，「謝謝你保衛台灣」、「恭喜老爺，當作去渡假」、「自己要報名的，就乖乖去」、「我們懷念你」、「這種天氣去金門，有夠哭」、「金門貢糖和高粱牛肉乾多帶一點」、「金門人少，抽到教召機率高很多」、「太湖營區XD我去觀光有看到阿兵哥跑步」、「金門大橋通車了，可以去玩一波欸」、「只有金門籍的才會在金門啦，當作去玩啦」。

▲原PO一查就中。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有苦主嘆，「唉算了，我也沒資格說你，因為我也是查了被抓去教召」、「幾年前我幫弟弟查，一查就中，還上新聞，現在都不敢查」。不過也有網友開心直呼「笑歪，退伍12年了，還沒被召過就是爽」。

事實上，國防部長邱國正10月赴立法院國防外交委員會備詢時，民眾黨立委邱臣遠詢問，今年教召採用7天跟14天併行模式，明年會更改嗎？邱國正說，今年1月開始做3季，為了要檢討出訓能、訓量，目前已有規模出來了，會再做專題報告或對外說明，但原則上他預估明年教召的方法，14天、5-7天都有，比例上多寡會再調配，這要從績效去評估。

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