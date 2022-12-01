最硬教召「112年可查詢了」　他一查沒事...2個月後崩潰收通知書

▲ 112年教召系統開放查詢了。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人封稱，教召系統根本是報名系統，而今（1日）起開放112年教召查詢！對此，許多勇者真的登入查詢，紛紛回報「安全過關」，不過也有苦主分享，他今年1月查系統，頁面顯示沒教召資訊，怎料到了3月就收到通知書，而這次他依舊不信邪查詢，「國防部跟我說沒有的哦...不要讓我又收到哦！」

一名網友在PTT的Gossiping板以「112年教召查詢」為標題發文，原PO接著表示，「如圖，112年教召查詢上線，報名系統哈哈，不太敢查詢，你們先查！」

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►教召系統網址

▲教召查詢。（圖／翻攝後備軍人網路服務臺網站）



文章猶如炸鍋般，一票台男剉咧等直呼「去幫別人查囉」、「報名系統來了」、「敢召，我就去」、「中了谷關半月遊」、「我ok，樓下先上」、「上次去玩到一個30連發彈匣，算是有值回一點票價」、「聽說現在一堆射擊課程？想去還無法去」、「好！我中了」。

一票網友也安全回報，「我查完了，無教召資訊」、「怕屁，我每年查都沒有」、「沒中啦！因為今年教召過了」、「可惜沒中」、「查就查，怕什麼，啊！我除役了」。

不過也有網友回文哀號，「這系統真的是教召登入系統」，因為他連3年查詢教召，從2019、2020到2021年1月都沒有被教召，怎料到了去年3月時「就收到教召通知書了」，召訓期間為4月18至22日共5天。

對此，該網友直呼「我不信邪，我今年一樣上去查」，目前系統顯示沒有教召資訊，但網友也喊話「國防部你跟我說沒有的哦...不要讓我又收到哦！」

底下網友則胡鬧回應，「你那麼頻繁查詢，說明你很想教召」、「明年再試一次看看，拜託」、「去年有去，這兩年內還會有啦，先恭喜你」、「幫你報名了」。

事實上，國防部長邱國正10月赴立法院國防外交委員會備詢時，民眾黨立委邱臣遠詢問，今年教召採用7天跟14天併行模式，明年會更改嗎？邱國正說，今年1月開始做3季，為了要檢討出訓能、訓量，目前已有規模出來了，會再做專題報告或對外說明，但原則上他預估明年教召的方法，14天、5-7天都有，比例上多寡會再調配，這要從績效去評估。

至於退伍女性士官兵是否要教召？邱國正表示，服役的女性軍士官填志願時可以選擇是否要教召，國軍考量訓能、能力、設施等，這案會持續研討，但目前沒有這規劃。

▼男生服完兵役後，最怕碰上教育召集。（圖／記者李毓康攝）