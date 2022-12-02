班長校慶想請假！老師不准…當眾羞辱「除非你媽再婚」　單親媽怒了

▲原PO抱怨，老師當眾羞辱她的小孩。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

不少學校校慶都辦在假日，但應該尊重每個學生的參加意願。一名單親媽媽抱怨，本來想要讓小孩在校慶的時候請假，沒想到因為孩子是班長，所以老師不准假，甚至還當面羞辱人，讓她相當不滿，怒罵「對單親有意見？」文章曝光後掀起討論。

「討厭星期六學校辦校慶！」原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，別人都可以在校慶那天請假，但因為她的小孩是班長，所以老師不准假，這些她都還能忍，但沒想到老師竟當著全班晚自習時，對著她小孩說「除非你媽再婚，不然不會讓你請假」。她得知後相當不滿，怒罵「現在是怎樣…是對單親有意見？家長的終身大事也歸老師管？」

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不少人看到後也替原PO打抱不平，表示「老師根本針對你小孩，副班長跟其他幹部是塑膠做的嗎」、「我會直接殺去學校嗆老師，然後找校長跟主任欸」、「這種沒禮貌的事情你可以讓校長知道啊！這到底是什麼邏輯呀？老師是土皇帝喔？」「如果是真的，那老師真的很白目也很低能，若是當眾說的話就更不可取」、「學歷高不代表IQ高」。

但也有人抱持保留態度，表示「親耳聽還是親兒說？差很大」、「其實很多事情去學校請教一下老師會比較好，有時候孩子跟老師間的對話，會被扭曲或加油添醋，你有求證過了嗎」、「建議還是當面和老師對質，如果小孩不小心轉達錯誤，老師就被冤枉了」。