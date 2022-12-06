後備役男注意！國軍明年14天教召多徵7000人　5至7天徵9.6萬人

▲14天教召。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院外交國防委員會排定明邀國防部長邱國正報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」，並備質詢，而該份書面報告今（6日）已送抵立法院。報告中提到，配合增編新訓旅及基幹人力等施訓能量，明年14天教召規劃多徵約7000人。

根據上述報告內容指出，新制教召是以未來戰場為背景，由三軍及後備指揮部等25個營（連）、1萬5031人實施 14天教召驗證，從原在營區報到及操課，改為結合「營戰術位置」報到及施訓，並依戰時分散部署實況，逐次驗證「連編成地」召訓；另5至7天教召年度排定9萬6878人，比照14天教召，從第3季起，改至戰術位置施訓。

報告中提到，14天教召地各類編制武器射擊訓練時數從原12小時增至28小時、射擊彈藥從原86發增加為183發、戰鬥教練課程時數從原12小時增加至56小時，顯示艦測成效皆較去年成長；而為配合增編新訓旅及基幹人力等施訓能量，112年14天教召規劃多徵約7000人，從1萬5031人增至約2.2萬人，5至7天則約維持9.6萬人。

薪資方面，國防部該份報告指出，為提高義務役召員參加14天教召待遇，行政院去年1月核定接受14天教召者，加成1.5倍支給津貼，士兵從每日700元增至1050元、士兵從每日800元增至1200元、軍官從每日900元增至1350元。

待遇部分，則是依據國防部今年5月制定的「後備軍人召集優待條例」，其中包括醫療、購物、住宿、召集獎金及企業減稅等優惠。