教召中獎他超淡定！「坑弟真相曝」全場笑歪：這男人太狠了

▲12月1日起開放查詢112年教召資訊。（示意圖／記者高堂堯攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前開放查詢112年度要不要教召，不少學長再度手癢，有人開心回報安全過關，也有人哀號又「報名」了。就有男網友一查發現中獎，語氣卻相當平靜，絲毫感受不到崩潰。原來他根本不是幫自己查，而是坑了弟弟一波，還在Dcard發文「我幫我弟查 教召 結果中獎」，讓許多人笑歪，「果然是兄弟」。

這位哥哥貼出召集查詢結果，文中竊笑道，「如果你跟你弟（感情）不好，一定要幫他查一下，直接報名。」讓底下網友也笑出來，「白目哥哥哈」、「果然是兄弟」、「我也是前幾天手賤幫我弟查查看，結果真的中了……我到現在還不敢給他知道，等待他收到信的那一天。」

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▲原PO幫弟弟查，結果真的跳出動員資訊。（圖／翻攝自Dcard）

還有人表示，「仔細看這個人太狠了，自己不想被教召，竟然陷害自己親弟幫他報名，好降低自己中獎機率。」不過，原PO就透露，他不是不想被召集，「現役又不用教召」。還有眼尖網友發現，雖然平台有出現原PO弟的資料，不過其實只是點召而已，「去點個名、領個錢、吃個飯，還有公假可以請」、「點召而已，下午就領錢回家了。」

▲女網友們狂幫前男友查。（圖／翻攝自Dcard）

結果這一招竟釣出「婦仇者聯盟」，「我無時無刻幫前男友查」、「真的有用嗎？那我要拿劈腿的前任試試看，哈哈！查了發現明年有資料，應該跟我無關吧」、「我也幫我的渣前任報名教召了」、「才一天而已，我直接幫男友報名了兩個禮拜」、「可惡，沒記好前男友的身分證字號」，意外引發話題。