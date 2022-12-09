水情嚴峻嘉南地區推動大區輪作全面節水措施　期限內請完成申報

▲供應嘉南地區稻作水源的曾文水庫蓄水率已經低於3成，若仍繼續供應農業用水，將影響後續民生等用水之穩定，經濟部與農委會拍板確定嘉南地區2023年推動大區輪作全面節水措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應台南水情嚴峻，供應嘉南地區稻作水源的曾文水庫蓄水率已經低於3成，若仍繼續供應農業用水，將影響後續民生等用水之穩定，經濟部與農委會拍板確定嘉南地區2023年推動大區輪作全面節水措施，並將獎勵金提高每公頃96000元。

黃偉哲市長呼籲符合條件的農民保握期限至農水署在地工作站申報，也籲請農會與公所加強宣導，讓每位符合資格的農民都能獲得獎勵金。

經濟部旱災緊急應變中心在11月初就關注嘉南地區的水情，之前因應調整為減壓供水之黃燈，希望以維持嘉南地區用水穩定。但隨著枯水期來臨，南部降雨更為減少，主要供應嘉南地區稻作水源的曾文水庫蓄水量已經遠低於可供農業用水的蓄水量，若未做好事前規劃，將造成民生用水等及稻作產業競合用水，造成困境。

農委會拍板定案嘉南地區2023年推動大區輪作全面節水措施，並將獎勵金提高至每公頃96000元 ，只要農民不種植水稻，配合轉作「綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀作物或各項獎勵作物（如胡麻、絲瓜、硬質玉米、小麥……等等）就能申請。另外，不種植水稻，辦理翻耕或種植非屬「綠色環境給付計畫」獎勵作物（排除大宗蔬菜甘藍 、結球白菜及花椰菜）亦可申請每公頃85000元獎勵金。

農業局長李建裕指出，為了加速撥款流程，農委會農水署也一併宣布於2022年12月14日開始受領，預計受理至12月27日，受理時間從早上8時至下午6時，假日無休息。農民朋友只需要攜帶身分證、存摺影本及切結書即可到嘉南管理處各工作站（附件）進行申請。提醒農民朋友一定要在期限內到工作站進行申請。

農業局進一步表示，本次除了農民朋友外，農糧署亦辦理受影響產業救助措施，如秧育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者等，相關措施如附表呈現，以維持整體稻作產業穩定。