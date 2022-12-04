水情吃緊喚起民眾憂患意識　水道博物館民調統計水源比電源更受重視

▲台南山上花園水道博物館辦民調，希望知道在發生意外時，如果只能帶水和行動電源，民眾的選擇為何？最近被自來水「超車」，呈現小幅領先局面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

水情拉警報，連帶喚起民眾憂患意識，台南山上花園水道博物館舉辦自有水以來特展，規劃有趣的民調，希望知道在發生意外時，如果只能帶水和行動電源，民眾的選擇為何？原本一直領先的行動電源，最近開始被自來水「超車」，呈現小幅領先局面。

參加民調的遊客表示，兩者其實都很重要，難以取捨，不過最近以來一直看到缺水甚至停水通知，讓人更有危機感，相較之下，還是選擇水源

配合台南水道啟用一百年，山上花園水道博物館與，成功大學歷史系、台灣烏腳病醫療紀念館，共同規劃「自有水以來」特展，讓參觀民眾重返歷史現場，揭開台南自來水設施的歷史故事，以及自來水對人類健康的影響，同時讓大家知道，有自來水設施後，我們平時生活中隨處可得卻又重要的水資源，究竟面臨到什麼挑戰呢？

特展透過圖表、老照片以及影片，展現自來水的相關資訊外，也設計了有趣的互動調查，讓遊客選擇，遇到地震等意外時，如果只能選擇一項物品，是要帶礦泉水或是行動電源。

調查活動從9月底開始，兩者數字呈顯拉鋸，不過一直都是支持電源人數居多，館方研判，參加活動對象多為年輕族群，對手機等行動裝置較為倚重，且除了題目本身情境外，那段時間天氣炎熱，用電需求量高，也強化民眾對電源的重視。

不過統計數字在上個星期開始逆轉，目前支持礦泉水的數字小贏1千多票，有民眾就表示，最近南部地區供水開始吃緊，一直看到要節約用水的宣傳，讓人相當有感，在只能選擇一項的情況下，還是要更關注水情。

水道博物館指出，特展除了展示意義外，結合時事引起民眾思考，也達到教育功能，透過統計數字，更能觀察到社會脈動變化，也是相當有趣的發現。