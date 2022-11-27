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配合水情超前部署　台南山上花園水道博物館下周關閉戲水池

▲南部水情不佳，台南山上花園水道博物館將自11月30日起，關閉戶外戲水池，預計每周可省下至少13噸自來水，有效挹注民生用水。（圖／記者林悅翻攝）

▲南部水情不佳，台南山上花園水道博物館將自11月30日起，關閉戶外戲水池，預計每周可省下至少13噸自來水，有效挹注民生用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序來到秋冬，開始進入枯水期，加上南部地區一直沒有下雨，目前已經進入水情提醒的綠色燈號，為了配合節約用水政策，台南山上花園水道博物館將自11月30日起，關閉戶外戲水池，預計每周可省下至少13噸自來水，有效挹注民生用水。

山上花園水道博物館開館以來，除了寬廣的戶外空間以外，還規劃了造型相當特別的八田水池，是館內最受親子喜愛的區域之一，為了確保衛生，除了使用自來水過濾循環以外，每周固定會派員清洗水池並且換水，由於範圍遼闊，每次清理就要一天，換水量更高達13公噸。

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館方指出，由於水池位於戶外，秋冬時節因為氣溫較冷，也不適合下水嬉戲，因此每年年底前後，就會關閉水池，直到來年春天重新開放；雖然最近白天氣溫還是偏高，但早晚已經會感受到涼意，加上氣象預報下周也將開始迎來入冬第一波冷空氣，原本就在思考關閉水池時機，如今又逢水情吃緊，因此決定從下周開始關閉八田水池。

不過館方也提醒，雖然水池暫時關閉，但沙坑以及戶外遊憩區還是可以讓親子充分放電，且目前園區內的聖誕初雪已經開始綻放，C館旁的花海區也已經完成規劃，預計從現在起到春節期間，都有美麗的景觀可以欣賞，很適合在疫情趨緩後闔家出遊。

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