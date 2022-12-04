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水雉族群再新增351隻　惟台南水情閃黃燈讓人憂心

▲台南2022年發現2603隻水雉，較去年增加351隻，但水情不佳讓鳥友憂心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南2022年發現2603隻水雉，較去年增加351隻，但水情不佳讓鳥友憂心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

菱角鳥大調查到今年進入第8年，水雉數量自2016年破千後，數量都維持在1000隻以上，2021年更是突破2000隻，雖然每年的增減有些差異，但大致呈現上升的趨勢，2022年發現2603隻水雉，較去年增加351隻。

台南水雉園區負責人李文珍指出，水雉生活在由浮葉性水生植物構成的環境，他們在葉面上覓食、繁殖並養育下一代。在台灣，水雉主要棲息於菱角田，穿梭於菱葉間的優雅身影，讓水雉有了凌波仙子的美名。而在過了9月以後，水雉雛鳥陸續長成幼鳥，成鳥也紛紛換下鮮豔的外衣，變成以褐色和白色為主的羽色，此時的水雉不像夏季有明顯的領域性，而是成群在有水的田地、溝渠移動覓食。

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台南是水雉主要的分布區域，為了想了解繁殖季及繁殖季過後水雉族群數量，分別在夏季及冬季進行台南的水雉調查。2015年開始與行政院農業委員會特有生物研究保育中心共同研議，將台南地區冬季水雉調查發展為公民科學的調查方式，固定在12月的第一個禮拜日上午進行水雉調查。藉此了解水雉的數量及分布，也可以讓我們知道在冬季菱角枯萎時，水雉會在哪些環境棲息。

今年的菱角鳥大調查於12月4日進行，有36組共111位調查員一同參與。日出後調查員分別至個別樣區中可能有水雉的區域進行調查，中午11時前結束調查並將調查結果帶回水雉園區，統計出當年度水雉的整體數量。

▲台南2022年發現2603隻水雉，較去年增加351隻，但水情不佳讓鳥友憂心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依照往年，參與的調查員是來自全台各地的鳥友及南部四所大學（嘉義大學、台南大學、成功大學與屏東科技大學）的學生，其中更有特地從澎湖前來參加的調查員。憑藉著對水雉的喜愛，許多調查員都已投入調查活動3年以上，今年也因為調查員們的協助，使菱角鳥大調查得以順利落幕！

2022年台南地區的水雉族群數量雖呈正向成長，不過近期告急的水情也影響到水雉的分布，許多調查員在回報資料時皆表示：「和去年同一時期相比，今年的水稻田與旱地變多了！因著耕地轉變，樣區裡的水雉都飛到別的樣區了。」顯示水雉的聚集地點會隨著棲地的轉作而發生變化，而即使冬季時菱角會逐漸凋萎，但僅存殘菱的田區仍是水雉最喜愛的棲息地。

台南市野鳥學會理事長也表示：「看到水雉數量增加充滿喜悅的同時，也擔心未來菱角田若逐漸減少，對水雉族群勢必會造成影響。」根據調查資料顯示，水雉出現的環境仍以菱角田為主，雖然已過了繁殖期，菱角田殘水中的水生昆蟲、螺類仍吸引水雉佇足覓食。除了菱角田，在冬天水雉也會到剛插秧的水稻田、廢棄魚塭、溝渠等有水的環境覓食。

官田區目前仍是水雉主要分布的區域，每年調查也有8成以上的水雉在官田被記錄。除此之外，安定、白河、下營、六甲、麻豆、鹽水、新營、柳營、歸仁、山上也持續有水雉記錄，今年各地族群數量幾乎都有增加，期許未來水雉族群也能從官田區向外擴散至各地。

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