灌飽全台！「石門水庫蓄水率破99%」　估年底前：中部以北不缺水

▲石門水庫今下午洩洪，畫面超壯觀 。（圖／翻攝石門水庫即時影像YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

「梅花」颱風掰掰，氣象局表示，明（14）日剩下北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區可見陽光。受外颱風圍環流挾帶劇烈降雨，全台有3座水庫蓄水量達100%，另有8座水庫也達到90%以上，對此，水利署樂觀預估，年底前，中部以北將不缺水，但民眾仍要珍惜水資源。

查看水利署的水情資訊，可見寶山水庫、鯉魚潭水庫、湖山水庫蓄水量達100%；另有8座水庫蓄水量也超過90%以上，分別為石門水庫（99.17%）、翡翠水庫（94.79%）、永和山水庫（99.24%）、明德水庫（97.73%）、德基水庫（97.45%）、日月潭水庫（97.31%）、仁義潭水庫（99.63%）、南化水庫（99.66%）。

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其他水庫也有大進補，新山水庫（41.72%）、霧社水庫（74.75%）、集集攔河堰（52.18%）、白河水庫（79.34%）、烏山頭水庫（62.48%）、曾文水庫（53.73%）、阿公店水庫（85.98%）、牡丹水庫（71.98%）。

▲全台水庫大進補。（圖／翻攝水利署水情網）



氣象達人彭啟明在粉專指出，「這次新北市的烏來區及桃園市的復興區都出現累積總雨量超過500毫米以上，對北部水資源有很大幫助」，尤其翡翠水庫的水位「出現戲劇性變化」，數據顯示，9月初水位一度低於歷年平均水位（152公尺），所幸軒嵐諾、梅花颱風帶來豐沛雨量，已飆到水位上限，目前有效蓄水量達94.79%，非常驚人。

而基隆新山水庫部分，從軒嵐諾逼近時，一度只有32.11%，如今有效蓄水量來到41.72%。由於近日山區仍有間歇性降雨，對此，水利署指出，新山水庫水位有機會持續上升。

最後石門水庫部分，有效蓄水量來到99.17%，已多次進行調節性洩洪，據中廣新聞網報導，水利署樂觀預估，中部以北地區在年底前，民生用水與工業用水不虞匱乏，但呼籲民眾仍要愛惜水資源。