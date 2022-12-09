將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

民進黨九合一大選落敗，總統蔡英文辭去黨主席一職。而副總統賴清德昨（8日）宣布，已向蔡英文報告，下周將登記黨主席補選，一舉一動引各界關心民進黨內暗潮洶湧。對此，前駐紐西蘭代表介文汲分析，蔡英文手上還握有2兆1000億的行政資源、文武百官任官的行政權，此次恐是將賴清德「引蛇出洞」，其手上資源遠大於賴清德，能將其亂箭穿心。

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



介文汲在節目《張雅婷辣晚報》中分析，賴清德的目標是2024總統大選，他在2020年與蔡英文競爭黨內初選時，因為黨機器不在手中，「蔡英文的1450、網軍、行政資源盡出，國家機器全動起來」，這一次絕不能掉以輕心。

介文汲認為，賴清德的行動是宣戰信號，面對賴的先發制人，蔡英文的應對則是「後發制人」，先引蛇出洞讓他站在明處，再藉機猛攻。蔡手上有2兆1000億的行政資源、文武百官任官的行政權，現在還要改組內閣，前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌等人現在都蠢蠢欲動，有官可封，有官就有權，有權就有力。



介文汲表示，這些人都會是蔡英文的得力助手，因此蔡英文手上的資源遠大於賴清德，民進黨內大亂鬥將在賴清德宣布參選主席後正式開打，可以拭目以待蔡英文將如何以慣用手法，把賴清德打得亂箭穿心。