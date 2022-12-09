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陸方無預警禁止台灣水產進口　趙少康轟民進黨：人民從失望變絕望

▲▼中廣董事長趙少康公布新竹封關民調。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對中國大陸海關總署8日禁止台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產進口，中廣董事長趙少康表示，政府長期下來只會挖東牆、補西牆，不僅沒有幫助產業，更是變相地讓國家空虛，一開始大家還會罵民進黨，是因為對民進黨還有期待，現在農漁產品出問題，民眾也逐漸麻木不罵了，這是對民進黨的表現已從「失望」變成「絕望」。

中國大陸8日上午突然宣佈，將禁止台灣漁水產加工品入關，包括秋刀魚、午仔魚、魷魚，以及先前禁止的石斑、冰鮮白帶魚、竹莢魚等，水產品受影響比例高達99.9％。趙少康指出，早在從去年4月時，中國大陸就開始規定進口食品登記，當時政府幫忙弄了100多家，結果被大陸要求補件，到現卻只有1家合格，台灣政府就算譴責，對岸也不理。

趙少康認為，「譴責」可以拯救民進黨的政治危機，卻阻止不了漁民的生存危機，畢竟禁止漁產品進口對政治來講也許是小事，對漁民卻是不得了的大事，養一條魚要花上半年或一年，無數心血最後卻血本無歸，對漁民而言是最深沉的絕望。

趙少康說，從「禁水產、譴責、補助、再被禁水產、再譴責、再補助」無限循環狀況中可發現，政府長期下來只會挖東牆、補西牆，不僅沒有幫助產業，更是變相地讓國家空虛，一開始大家還會罵民進黨，是因為對民進黨還有期待，現在農漁產品出問題，民眾也逐漸麻木不罵了，這是對民進黨的表現已從「失望」變成「絕望」。

趙少康強調，民進黨身為執政黨，新南向政策、加入FTA與CPTPP等貿易組織都落空，除了譴責中國大陸，還有推動「班班吃石斑」、「班班吃秋刀」、「班班吃魷魚」等荒謬政策，其餘一籌莫展，也提不出第三條務實的國家路線，反而是在核食及萊豬等問題上讓美國、日本予取予求。

趙少康呼籲，國民黨必須要奮起，不能遇到兩岸問題害怕被抹紅就放棄發言的權力，「不監督制衡，就是對不起人民，只有積極發聲，2024才有機會把人民的福祉，把國民黨執政時期的和平經濟贏回來！」

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