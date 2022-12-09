中國又突禁水產　蔡英文：這樣做法對兩岸貿易沒幫助

▲總統蔡英文。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

中國大陸無預警禁止台灣水產品輸中，此波影響最大的魚種為魷魚、秋刀魚、午仔魚，還有多項水產品、水產加工品都遭禁。總統蔡英文9日下午出席四健會70周年慶祝大會時表示，中國這樣的做法對兩岸貿易的正常往來沒有幫助，政府也會全力協助漁民，確保漁民朋友的生計跟收入以及權益受到保障。

蔡英文表示，昨天中國再一次以突襲的方式讓台灣的水產品出口到中國受到阻礙，這樣的作法對兩岸貿易的正常往來沒有幫助，政府除了嚴正關切，也在第一時間立即啟動因應措施，並且請相關單位持續溝通、了解原因，政府也會全力協助漁民，確保漁民朋友的生計跟收入以及權益受到保障。

隨後蔡英文回到致詞主題，表示非常高興受到邀請參加四健會的70周年活動，台灣農業發展是許多人辛苦的付出，今天一起分享、回顧這70年來四健會對台灣農業、社會發展的貢獻。

蔡英文說，四健會是全球性的農業推廣組織，也是台灣跟國際交流的重要平台。多年來四健會培養出許多優秀的人才，台灣農業從機械化、科技化到智慧化，四健會的夥伴都投入許多心力，各位夥伴也熱心投入同業推廣，並且響應聯合國的永續發展目標。

蔡英文指出，看到四健會結合農會系統跟社區學校，一起合作規畫舉辦各式各樣的農村營隊、永續發展課程以及工作坊培訓，這是一項非常重要且非常有意義的工作。農業是國家的根本，透過大家的努力，讓更多的年輕朋友能夠了解台灣農業演進的過程，以及邁向國際的發展。

蔡英文說，希望在地農業跟物產可以獲更多的支持，永續的概念也能一代又一代的傳承下去。謝謝四健會長期投入農業推廣的工作，政府也會續努力發展新農業、加速現代化腳步，讓台灣的農業更有競爭力，創造農業更大的發展動能。