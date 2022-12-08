基隆完了「1照片登上都市地獄」　老外看傻！PTT轟：台灣之光

▲基隆汙濁河水被PO在Reddit的「都市地獄版」。（圖／該文從Reddit嵌入）



網搜小組／劉維榛報導

台灣「最美風景照」竟丟臉丟到國外了！美國論壇《Reddit》近日瘋傳一張「基隆橋下被汙染的河流」照片，可見水面汙濁，還有肥鼠在牆上亂竄，甚至被分類到「都市地獄版」，讓PTT鄉民炸鍋直呼「完了～慘了」、「讓世界看見台灣！」

實際搜尋論壇《Reddit》的「都市地獄版」，確實有一張以「Polluted river under highway bridge in Keelung, Taiwan（台灣基隆公路橋下被汙染的河流）」的照片。據了解，拍攝地點位在大德橋下方的西定河，一排住宅緊鄰汙濁的河水，把照片放大後，還能見到肥鼠在牆上亂竄。

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▲網友挖出地圖。（圖／翻攝Google Maps）



國外網友則譏諷，「好美的照片」、「我猜來這泛舟一定很好玩」、「左下角的胖老鼠哈哈」、「看起來像蚊子的繁殖地」、「如果這裡的水是乾淨的話，將是一個舒適的地方 」、「所以他們把房子蓋在高架橋下嗎」。

該PO文曝光後，也引發PTT鄉民狠酸調侃「我先說，一定是大陸在Reddit帶風向黑台灣」、「美國PTT又帶風向了」、「又登上國際舞台了」、「謝謝關注台灣，台灣好棒」、「讓世界看見台灣」、「基隆是全台灣我唯一不會想進去的地方」、「那房子是怎樣？台灣威尼斯喔」、「無聊，這種河景台灣哪裡沒有」、「好髒喔，住在那邊不會臭嗎」、「笑死...現在世界是在臭台灣？」「這是台灣特色，美國PTT嘴什麼」、「完了～慘了」。

而當地人則回應，「看過好幾次了，車站附近」、「我基隆人，這裡30年來確實都這樣」、「身為基隆人，那邊真的超恐怖」、「我家附近耶～好熟悉」。

▼網友喊慘了。（圖／翻攝PTT）

