謝國樑接下當選證書「繼續傾聽市民心聲」　28歲余治明出任發言人

▲謝國樑接第19屆基隆市長當選證書。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央選舉委員會今（7日）由委員林超琦與中選會選務處長謝美玲代表，頒發謝國樑基隆市長當選證書。謝國樑表示，未來若有機會，也將出現在民眾上下班聚集地，繼續傾聽市民的心聲，加以落實並改善，謝今天也公布將由年僅28歲的余治明擔任市府發言人。

謝國樑表示，很高興拿到當選證書，對自己而言意義非凡。他在過去投入相當多時間與民眾進行溝通對話，並研擬多項能真正幫助市民朋友的政見。他上午又回到基隆火車站南站向每一位通勤朋友表達感謝，未來若有機會，也將出現在民眾上下班聚集地，繼續傾聽市民心聲，加以落實並改善施政。

▲28歲余治明出任基隆市府發言人。

謝國樑指出，如同上午直播時，有民眾提到302公車在復興路延遲的情形，以及通勤族在趕往上班遇到的困境等，當下自己也發現火車站南站周邊，有相當多遊民朋友食不果腹，他第一時間也買一些熱食、熱飲幫助大家。他說，對於首長或是民代，不一定是要待在辦公室裡面辦公，如果能夠站在第一線跟民眾接觸、互動，也是一種傾聽民意的方法。

此外，謝國樑也說， 未來市府期望能夠與基隆的市民朋友們，談論有深度的市政議題，並且用最貼近民眾的語言，來跟大家互動，將由余治明擔任市府發言人的角色，未來不只是市府的發言人，也是Podcast的主持人，透過年輕朋友喜歡的廣播節目，邀請楊玉欣、林麗蟬等局處首長，一起探討大家關注的市政議題，讓大家關注我們居住的地方，讓基隆更加進步。

余治明畢業於國立臺灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所、中國科技大學行銷與流通管理系，經歷為馬英九基金會大九學堂第3期學員、國民黨青年部新住民工作坊特約研究員、奔騰思潮專欄作家、桂冠實業行銷顧問、華視配音班、校園活動主持和學術研討會司儀。

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