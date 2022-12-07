基隆路上撿到槍！警方證實「彈匣有4發子彈」嫌犯落網了

▲有民眾在基隆的路上檢到槍枝，嚇得立刻報警。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、鄒鎮宇／基隆報導

基隆市警察局第二分局信義派出所於日前獲報，轄內民眾拾獲無主具殺傷力改造槍枝1把、彈匣1個及子彈4發。警方旋即組成專案小組，調閱周邊所有監視畫面並訪查周邊住戶，經數日不懈終於掌握具體犯罪事證，清查過濾出一名劉姓男子涉有重嫌，經向基隆地檢署及基隆地院聲請核發拘票及搜索票後將其逮捕。

警方表示，專案小組於4日部署警力展開緝捕行動，見劉嫌出現時機成熟，查緝幹員上前成功圍捕。警方順利逮捕後旋至劉嫌住處執行搜索，查獲毒品安非他命1包及吸食器1組等物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦，並持續溯源追查。

▲▼掉槍男被逮。（圖／記者郭世賢翻攝）



基隆市警察局局長張樹德遵照署長黃明昭指出，警方火速展開「系統性掃黑」，務必貫徹「溯源、刨根、斷金流」，嚴辦黑幫。

黃明昭表示，警方全面啟動「三打掃黑」策略，迅速緝獲滋事分子、打擊作亂團體掃蕩活動據點、連坐檢肅成員切斷金流源頭，全力掃蕩各式非法槍械、改造槍械場所與毒品，期將不法暴力集團連根刨起，積極針對轄區治安顧慮場所或聯外道路，編排封鎖式臨檢及高強度巡邏勤務，並強化清查轄內旅館、日租套房、社區大樓及公寓出租戶等，以期淨化治安，打造宜居安全城市。

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